Vous nous demandez si la mairie de Madrid a «sauvé» les maisons de paris, les casinos et les bingos

Vous nous avez envoyé via notre service de vérification WhatsApp (+34 682 58 96 64) diverses informations sur le «sauvetage» de la mairie de Madrid vers les boutiques de paris, les casinos et les salles de bingo. Cependant, ces établissements ne sont pas les seuls à pouvoir bénéficier de la réduction de 25% des taxes convenue par la commune.

Le 26 mars, le conseil de direction du consistoire de Madrid a approuvé “les premiers projets de modification” d’une série d’ordonnances fiscales. Il s’agissait notamment d’un sur les activités économiques.

Selon le texte de l’accord, l’objectif du projet “n’est rien d’autre que de contribuer à atténuer les conséquences économiques défavorables que la crise sanitaire provoquée par COVID-19 entraînera pour certains secteurs économiques”.

Cependant, ce projet d’amendement sera «élevé à définitif» une fois que 30 jours civils se seront écoulés «à compter du lendemain» de sa publication au BOAM et dans le cas où aucune allégation ne serait présentée. Le texte a été publié le lendemain de leur discussion, le 27 mars. Elle prendrait effet le 1er juin.

Le seul article de l’ordonnance stipule que pour la période d’imposition 2020, les “contribuables” d’une série d’activités détaillées plus loin dans le texte “peuvent bénéficier d’une prime de 25% du montant correspondant, à condition que l’activité il est déclaré d’intérêt spécial ou d’utilité municipale ».

Sous la rubrique «Groupement 96: Services récréatifs et culturels», il y a les casinos, les jeux de bingo, les salles de jeux électroniques et les salles de jeux. Mais il y en a beaucoup plus: services dans les restaurants, cafés et bars, hébergement, restauration ou agences de voyage pour n’en nommer que quelques-uns.

Toutefois, pour pouvoir bénéficier de cette réduction, ces locaux doivent répondre à une série d’exigences telles que l’ouverture de l’entreprise avant le 15 mars et que son activité “continue à s’exercer jusqu’au 31 décembre 2020”. .

Selon le dernier recensement des locaux, ses activités et terrasses d’hôtels et restaurants. Historique de la mairie de Madrid en janvier 2020, dans la capitale, il y en avait 884 classées comme “jeux de hasard et paris”, dont 382 sont privées, comme les bingos, les casinos et les machines à sous et les autres, 502, appartiennent à l’État ou aux Onze .

Sources:

Bulletin officiel de la mairie de Madrid, portail Web de la mairie de Madrid, portail de données de la mairie de Madrid.