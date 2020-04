Vous nous interrogez sur l’audio qui alerte les vols de fausses toilettes qui prétendent faire un test pour l’étude de séroprévalence de COVID-19

Vous avez partagé avec nous un son 1 ‘: 37 ”à notre service de vérification WhatsApp dans lequel une femme avertit que des vols ont lieu sous prétexte d’effectuer les tests de séroprévalence que le gouvernement va commencer fait dans 32 000 ménages au hasard. L’audio commence par informer que les personnes sélectionnées seront appelées du centre de santé puis se rendront au domicile, également que lors de ces visites «le médecin sera accompagné d’un policier national ou local et à aucun moment aucun d’entre eux n’entrera dans la maison ».

Après cette introduction, la femme dans l’audio assure que certains voleurs font “un faux appel du centre de santé et de l’oncle qui est faussement habillé en médecin à votre domicile”, auquel cas ils en profiteraient pour entrer dans les maisons. ouvrir la porte à toute toilette qui n’est pas accompagnée d’un agent des corps et des forces de sécurité de l’Etat puisque les vraies toilettes: “n’entrent pas dans la maison et sont toujours accompagnées d’un policier”. Mais que savons-nous vraiment du protocole pour effectuer ces tests?

Nous avons contacté la Direction Générale de la Police Nationale et ils confirment qu’ils n’ont pas été avisés d’accompagner les agents de santé pour effectuer des tests de séroprévalence au domicile des personnes sélectionnées lors de la réalisation de cette étude et ils nous envoient au Ministère de la santé. En outre, ils confirment qu’ils ne sont pas au courant que des plaintes liées à ce crime présumé se sont produites au moment de la publication de cette nouvelle.

Pour sa part, le ministère de la Santé a précisé comment ces tests seront effectués après la viralisation de cet audio. Premièrement, les personnes sélectionnées au hasard recevront des appels de leur centre de santé ou appareil fonctionnel et dans certaines communautés, le premier contact téléphonique se fera via le service de rendez-vous activé par leur système de santé à cet effet. Dans ces appels, le ministère veille à ce que “aucune information bancaire ou similaire ne sera jamais demandée ».

Lorsque la personne accepte de participer à cette étude, dans la plupart des cas, on vous donne rendez-vous à votre centre de santé ou à un appareil de santé agréé à cet effet effectuer l’enquête et l’extraction de l’échantillon destiné à l’étude.

Il y a quelques exceptions, et c’est-à-dire qu’en cas de limitation de mobilité, vous vous rendrez à l’adresse.En outre, certaines communautés autonomes ont choisi de prélever des échantillons uniquement à la maison. Cependant, l’infirmière qui effectue la visite à domicile pour obtenir l’échantillon “Il sera identifié comme personnel de santé de sa communauté autonome.”

Sources:

– Police nationale

– Ministère de la santé