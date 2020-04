Vous nous interrogez sur les tweets entre Podemos, Ciudadanos, PP et PSOE sur la mutualisation de la dette européenne

Vous nous avez demandé dans notre numéro WhatsApp (+34 682 58 96 64) le résultat des votes du Parlement européen du 16 avril sur la mutualisation de la dette.

À la suite d’un amendement lancé par les Verts (groupe Verts / ALE) sur la mutualisation de la dette européenne, c’est-à-dire que la dette de tous les pays de l’UE est soutenue par l’Europe, plusieurs membres de Unis Nous pouvons avoir assuré sur Twitter que PP et les citoyens ont voté contre de cette mutualisation de la dette résultant de la crise des coronavirus. Une solution qui profiterait à l’Espagne, en réduisant le taux d’intérêt qu’elle doit payer pour se financer sur les marchés.

Face à cette accusation, les membres de Les citoyens et PP soutiennent qu’ils ont voté au Parlement européen en faveur que la crise des coronavirus est “financée par une dette européenne” mutualisée “”. Alors qu’est-ce qui s’est vraiment passé? Ils ne font pas exactement référence au même vote.

Depuis plusieurs semaines, l’Union européenne a débattu de la meilleure façon de faire face à la crise économique résultant de Covid-19. L’une des principales divergences entre les différents membres de la zone euro était de savoir s’il fallait appliquer la mutualisation de la dette pour répondre aux besoins économiques du coronavirus, c’est-à-dire que toute la dette résultant directement de la crise sanitaire est présentée comme un Dette européenne pour partager les coûts et les risques de l’émission. Alors que des pays comme l’Espagne, l’Italie et la France étaient favorables à cette mesure, d’autres comme l’Allemagne et les Pays-Bas l’ont rejetée.

Vendredi 17 avril dernier, un accord a finalement été trouvé à cet égard. Projet de résolution comprenant un plan de relèvement et de reconstruction à grande échelle approuvé destiné à faire des investissements pour soutenir l’économie européenne après la crise, au-delà de ce que font déjà le mécanisme européen de stabilité, la Banque européenne d’investissement et la Banque centrale européenne, comme cela est exprimé dans la proposition elle-même. Une sorte de plan Marshall Marshall »qui soutenait en principe les quatre grands groupes de la zone euro (populaire, socialiste, libéral et écologique).

Ce qui est approuvé au Parlement européen

Ainsi, ce qui a été approuvé au Parlement européen, c’est un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP), c’est-à-dire un programme financier à travers lequel l’UE développe ses politiques économiques, qui sera financé par un PMF plus large et avec ce que l’on appelle obligations de recouvrement.

“Invite la Commission européenne à proposer un programme de relance et de reconstruction à grande échelle visant à investir dans le soutien à l’économie européenne après la crise, au-delà de ce que le mécanisme européen de stabilité, la Banque européenne d’Europe, fait déjà Les investissements et la Banque centrale européenne, qui fait partie du nouveau cadre financier pluriannuel (CFP); considère que ce paquet devrait être actif tant que la perturbation économique causée par cette crise se poursuivra; l’investissement nécessaire serait financé par un CFP plus large, les fonds et instruments financiers existants de l’Union et les obligations de recouvrement garanties par le budget de l’Union; Ce paquet ne devrait pas impliquer la mutualisation de la dette existante et devrait être orienté vers de futurs investissements ». Résolution du Parlement européen du 17 avril 2020 sur une action coordonnée de l’Union pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences, le point 19 de la réponse unie de l’UE a été établi.

Ce n’implique pas la mutualisation de la dette existante en tant que telle, mais il répond de manière mutualisée à ces émissions spécifiques, car il s’agit d’une quantité spécifique lancée depuis l’Europe et soutenue par le budget européen.

Ce paquet a été en principe soutenu par quatre des groupes majoritaires de la zone euro (populaire, socialiste, libéral et environnementaliste). Cependant, au moment du vote, les Verts se sont abstenus, leur proposition n’ayant pas été approuvée. En Espagne, une grande partie des partis ont voté en faveur de la proposition d’obligations de recouvrement moins Vox, qui a voté contre, et plusieurs groupes qui se sont abstenus: United We Can, Izquierda Unida, EH Bildu, ERC et Cat en commun.

Est à ce vote auquel les citoyens et PP font référence sur Twitter lorsqu’ils assurent, en répondant à Podemos, qu’ils ont promu que “la réponse à la coronacrisis soit financée par la dette européenne”. Podemos, pour sa part, fait référence à un autre vote: un amendement à la même proposition de Los Verdes, qui avait été rejeté dans la zone euro la veille. Que demandait la proposition de Los Verdes?

La proposition verte

Face à la proposition de résolution commune, qui a finalement été approuvée, les Verts ont présenté un amendement sur le même sujet. En elle est allé plus loin dans le concept de mutualisation de la dette, et a appelé à “afin de préserver la cohésion de l’Union européenne et l’intégrité de son union monétaire, qu’une part substantielle de la dette émise pour lutter contre les conséquences de la crise COVID soit mutualisée au niveau de l’Union” ‑19 ».

Je veux dire, sa proposition demandait que toute la dette émise par les pays européens à propos du Covid-19 est désormais mutualisée, et pas seulement les émissions spécifiques produites conjointement en Europe (ce qui a été approuvé par le Parlement soutenu par PP et les citoyens).

C’est ce qui figurait dans le texte: «considère qu’il est essentiel, afin de préserver la cohésion de l’Union européenne et l’intégrité de son union monétaire, qu’une partie substantielle de la dette émise à combattre les conséquences de la crise COVID-19 ».

C’est cet amendement promu par les Verts, qui a finalement été rejeté en Europe et à laquelle le Parti populaire européen et Renouveler l’Europe, c’est-à-dire les partis auxquels PP et les citoyens appartiennent, ont voté contre. Par conséquent, il est mentionné par Podemos et certains de ses représentants sur Twitter.

Bref, d’une part, Citoyens et PP a soutenu la proposition qui a été approuvée au Parlement européen, comme ils le défendent sur Twitter, et qui implique, entre autres actions, l’émission de soi-disant obligations de récupération. Lors de ce vote, Vox a voté contre et plusieurs groupes se sont abstenus: United We Can, Left United, EH Bildu, ERC et Cat en commun.

À son tour, Citoyens et PP voté contre l’amendement à cette proposition lancée par Los Verdes, assure Podemos, cela supposait la mutualisation totale de la dette par le coronavirus. Les autres partis – à l’exception de JxCat, qui s’est abstenu – ont voté pour.

Pourtant, chacun fait référence à des votes différents cela s’est produit à des jours différents et au cours desquels ils n’ont pas exactement soutenu la même chose, bien qu’ils aient cherché à reconstruire l’économie frappée par Covid-19.

