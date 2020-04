Vous nous interrogez sur les vols présumés de “personnes qui font du porte à porte” distribuant des masques

Vous nous avez envoyé à notre service de vérification WhatsApp, plusieurs requêtes avec des messages signalant des vols présumés commis à domicile. Les voleurs utilisaient des masques imbibés de produits chimiques ou posaient comme des toilettes qui testaient pour entrer dans les maisons.

Tout d’abord, nous avons une prise bleue qui nous avertit de faire attention aux personnes qui distribuent des masques de maison en maison en s’assurant qu’il s’agit d’une nouvelle initiative du gouvernement local. Ces masques seraient “imbibés de produits chimiques” et vous laisseraient “à bout de souffle”, laissant la voie ouverte aux criminels pour entrer dans les maisons et voler.

La garde civile a publié un message sur le compte Twitter avec la casquetteLa garde civile a publié un message sur le compte Twitter avec la capture et en s’assurant qu’il s’agit d’un “BULAZO”. De plus, vous avez demandé qu’il ne soit pas transmis.

Nous avons également reçu un audio d’une minute et six secondes avec une variante du message niée par la Garde civile. Dans ce document, une femme avertit que la police nationale leur a envoyé un e-mail l’informant que dans diverses régions d’Alicante, certaines personnes, habillées comme des infirmières et se faisant passer pour des toilettes, ont appelé des maisons proposant de faire des tests pour détecter Covid-19, moment où ils profitent pour entrer dans les maisons et voler.

Nous avons contacté le Corps national de police d’Alicante et ils nous assurent qu’ils ne sont au courant d’aucune plainte à cet égard et ils nient avoir diffusé une campagne de prévention à cet égard, soit par e-mail, soit par d’une autre manière.

Sources:

Guardia Civil Police nationale d’Alicante