Wesley Safadão clarifie la réduction de salaire de l’équipe en direct. Découvrez!

Wesley Safadão a commandé un autre live ce samedi (19) directement depuis les jardins de sa maison, au Ceará. Pendant l’émission, l’artiste a précisé qu’il avait réduit les salaires de son équipe de 50% pendant cette quarantaine et a déclaré: “ Il y a beaucoup de gens qui, même gagnant 50%, gagnent 3000 R $, 5000 R $, 8 R $ 8 mille. Mais la plupart des artistes paient pour un spectacle et s’ils ne font pas de spectacle, ils ne gagnent rien »

Wesley Safadão s’est mis dans l’ambiance de la vie et, sur une scène dans les jardins de sa maison, à Ceará, l’artiste a chanté, reçu des demandes de fans célèbres, tels que Neymar, Paolla Oliveira et Ronaldo, et recueilli de nombreux dons pour les personnes dans le besoin et aussi pour qui, en raison de la pandémie de coronavirus, sont incapables de travailler. “Il y a le chanteur de bar, le gars qui monte la scène, qui nettoie les salles de bains des salles de concert, les gens qui travaillent aux événements auxquels nous participons ne travaillent pas parce que nous n’avons aucun moyen de faire des spectacles et nous n’aurons pas de sitôt. Donc à travers les entreprises, nous trouverons un moyen de faire des dons à ces personnes “, a-t-il garanti. Le mari de Thyane Dantas a également expliqué que, contrairement à Naiara Azevedo, qui a licencié 140 employés, elle a choisi de réduire les salaires pour maintenir son équipe au travail.

Wesley Safadão a contré la critique de la baisse des salaires

Dans une conversation avec Tirulipa, qui l’a aidé à mener le live qui comprenait des chansons inédites à de grands succès, Safadão a expliqué la décision de réduire les salaires. “Si tout le monde dans mon entreprise se rassemble, il y a plus de 100 personnes à maintenir. J’ai été beaucoup critiqué ces jours-ci parce que j’ai réduit le salaire de ceux qui travaillent avec moi de 50%. Mais il y a beaucoup de gens qui, même gagnant 50%, gagnent 3 R $. mille, 5 000 R $, 8 000 R $. Sauf que la plupart des artistes paient pour des spectacles et s’ils ne font pas de spectacle, ils ne gagnent rien. Il est donc très facile de dire que vous ne licencierez personne parce que si vous ne faites pas de spectacle, il n’y a pas obligation de ne rien payer “, a-t-il souligné. Et il a dit: “Ne vous inquiétez pas car je serai dans mes bras, ce qui m’aide à apporter de la joie à ce Brésil”.

Wesley Safadão a profité de la quarantaine avec sa famille

Habitué à une lourde routine de spectacles, Wesley Safadão a profité de cette pause forcée par la quarantaine pour profiter davantage de la famille. Filmé par la femme avec qui il est marié depuis 3 ans, le musicien a semblé hydrater les cheveux de Thyane, qui a ensuite gagné “suffisamment plus” de la part de l’artiste, pour le plus grand plaisir des fans du couple.

Thyane Dantas est félicitée pour sa relation avec son beau-fils

Mère d’Ysis et de Dom, fruit de son mariage avec Wesley Safadão, Thyane Dantas entretient de bonnes relations avec Yhudy, le fils aîné de l’artiste, de son ancienne relation avec Mileide Mihaile. Dans une photo récente publiée par l’influenceuse, l’amour pour son beau-fils est devenu clair et a attiré l’attention des internautes, qui ont salué: “Je pense que cette union est si belle. Vous êtes une merveilleuse belle-mère”, a expliqué l’un d’eux. “Je voulais que la belle-mère de mon fils le traite avec la même affection que Thyane traite Yhudy. Félicitations”, a déclaré un autre adepte.

Voir aussi:

Romana Novais reprend sa routine de fitness et montre sa forme après la naissance de Ravi