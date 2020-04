Witzel exclut les entraînements et les matchs à Rio: «La pandémie est toujours grave»

Le gouverneur de Rio de Janeiro, Wilson Witzel, a exclu ce dimanche la reprise du football, que ce soit avec des entraînements ou des matchs officiels, pendant la période où la détermination de l’isolement social en vigueur dans l’État est en vigueur. La quarantaine dans l’État de Rio de Janeiro a récemment été prolongée jusqu’au 30 avril.

“La pandémie est toujours grave et je considère qu’en ce moment elle ne convient pas à la santé et à la sécurité des athlètes ou de tous ceux impliqués dans les jeux et l’entraînement”, a déclaré, dans une note, Witzel, qui a annoncé la semaine dernière qu’il avait contracté la coronavirus.

Le championnat de Carioca a été paralysé le 16 mars en raison de la pandémie de Covid-19. Afin de le reprendre, la Fédération d’État de football de Rio de Janeiro et les clubs ont formé la semaine dernière un comité médical pour préparer un protocole, appelé “Safe Game”, qui serait transmis aux autorités publiques pour obtenir l’approbation libérerait la continuité de la compétition.

Malgré tout, mardi dernier, alors que 37 des 40 clubs des séries A et B du championnat brésilien ont accordé dix jours de vacances supplémentaires aux équipes, jusqu’à la fin avril, Vasco, Botafogo et Flamengo n’ont pas agi immédiatement, en attendant une définition plus claire de l’État – plus tard, cependant, ils ont également prolongé la période de récréation pour les joueurs.

