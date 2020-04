Wuhan, l’épicentre du virus chinois, fait 1 290 morts – . Dallas (39)

Pékin – L’accent mis sur la pandémie de coronavirus dans la ville de Wuhan a révisé vendredi le nombre de décès causés par la maladie dans la ville et a ajouté 1 290 de plus aux 2 579 annoncés jusqu’à présent, atteignant 3 869, a rapporté l’agence de presse nationale. Xihnua chinois.

La Commission nationale de la santé elle-même avait signalé trois heures seulement avant que le nombre total de morts à Wuhan ne soit de 2 579 alors que dans la province du Hubei, le nombre de morts s’élevait à 3 222.

Selon Xinhua, le gouvernement municipal de Wuhan a également révisé à la hausse le nombre total de cas de coronavirus, bien que l’augmentation en pourcentage soit moindre: 325 cas de plus à 50 333 contre 50 008 signalés par la Commission nationale de la santé. Heures avant.

Dans une notification, l’agence d’État indique que le Centre général de la municipalité de Wuhan pour le contrôle et la prévention des pandémies a déclaré que “les examens ont été effectués conformément aux lois et règlements, ainsi qu’au principe de responsabilité envers l’histoire, le peuple et le défunt. “

“Cela garantit que les informations sur la pandémie de COVID-19 dans la ville sont ouvertes et transparentes, et que les données sont exactes”, indique la notification, selon Xinhua.

En outre, il met en évidence quatre raisons des “écarts” dans les données.

La première est qu ‘«un nombre croissant de patients au début de l’épidémie ont débordé des ressources médicales et de la capacité d’admission des établissements médicaux», donc «certains patients sont décédés à domicile sans être soignés à l’hôpital».

Le second fait valoir qu’au plus fort de l’épidémie à Wuhan, les hôpitaux fonctionnaient “au-delà de leurs capacités” et le personnel médical “était absorbé par le sauvetage et le traitement des patients”, ce qui a entraîné “des notifications tardives”. , avec omissions et erreurs “.

La ville chinoise de Wuhan, berceau de la pandémie de coronavirus, mettra fin à près de 11 semaines de quarantaine à partir de mercredi, bien que l’esprit de ses habitants soit partagé entre le désir de partir et ceux qui craignent que d’autres villes ne gênent leur arrivée.

La troisième raison assure qu’en raison de la croissance rapide des hôpitaux désignés pour traiter les patients atteints de COVID-19 – y compris les hôpitaux provinciaux, municipaux, privés et temporairement construits -, “quelques établissements médicaux n’étaient pas reliés au réseau d’information sur les épidémies et ils n’ont pas communiqué leurs données à temps. “

Et le quatrième argument affirme que les informations enregistrées sur les patients décédés “étaient incomplètes et qu’il y avait des répétitions et des erreurs” dans les rapports fournis.

Selon Xinhua, un responsable du centre de contrôle des épidémies a déclaré aux médias qu’un groupe de traitement des données sur la maladie avait été créé fin mars.

Ce groupe a utilisé des informations provenant de systèmes en ligne et “collecté toutes les informations de tous les lieux liés” à l’épidémie pour “s’assurer que les faits concernant chaque cas sont exacts et que chaque nombre est objectif et correct”, selon le responsable, cité par le responsable. anonyme par l’agence d’État.

“Ce qui reste derrière l’épidémie, ce sont la vie et la santé des gens, ainsi que la crédibilité du gouvernement”, a déclaré le même responsable, ajoutant que la révision “opportune” des chiffres, entre autres, montre du respect pour chacun. la vie. “

.