Correa mène l’Atlético contre Grenade (1-0) | Sports

L’Argentin Angel Correa, avec un but à la 6e minute, a battu l’Atlético de Madrid contre Grenade, le seul but jusqu’à la pause (1-0) généré par une pression intense au début de l’équipe de Madrid, dans un match assez difficile et à quelques occasions.

L’Atletico, qui avait besoin d’un bon résultat après cinq matches officiels sans gagner et ayant vu Getafe six points après la victoire des Bleus contre Valence samedi, est sorti mordre Grenade, avec une forte pression sur l’équipe nasride qui a donné des revenus rapidement.