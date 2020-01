Correos a gagné 14,8 millions en 2019, première année avec des avantages depuis 2014 | Les entreprises

Le groupe Correos a réalisé un bénéfice net de 14,8 millions d’euros en 2019, après quatre années consécutives de pertes, qui s’élevaient à 153 millions en 2018.

Le bénéfice brut d’exploitation (Ebitda) de Correos a atteint l’an dernier 50 millions d’euros, 92% de plus qu’en 2018, et le chiffre d’affaires a atteint 2400 millions, soit 11% de plus que l’année précédente.

L’internationalisation, clé de la poste

Le président de la société, Juan Manuel Serrano, a attribué les résultats à l’internationalisation et à la diversification de l’entreprise qu’il a qualifiée de lignes stratégiques lorsqu’il est entré en fonction il y a moins de deux ans.

Il a également souligné qu’avec l’incorporation de 2395 travailleurs le 1er mars 2019, Correos a respecté les accords conclus avec les syndicats.