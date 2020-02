Coulthard: Alonso veut revenir, mais les options sont peut-être épuisées | Sports

L’écossais David Coulthard, vice-champion du monde de Formule 1 en 2001 (avec McLaren) a déclaré à l’EFE à Salzbourg que l’Espagnol Fernando Alonso “veut revenir en Formule 1, mais” que le double champion du monde asturien pourrait avoir terminé ” options. “

“Je sais qu’il veut revenir, mais il semble qu’il n’a plus d’options”, a-t-il expliqué à Efe Coulthard, 48 ans, lors de la présentation, dans la deuxième ville la plus importante d’Autriche, de l’équipe Alpha Tauri (ex Toro Rosso) , dans lequel il a servi comme maître de cérémonie.