Coup d’envoi de la Coupe d’Europe de triathlon à Huelva avec l’élite continentale | Sports pratiques

La Coupe d’Europe de triathlon commence une autre année en Espagne avec Huelva comme siège le 15 mars, où les meilleures traitletas continentales et une large participation hispanique seront en compétition.

Les plages de Punta Umbría et les rues de Huelva accueilleront un test déjà inscrit dans le calendrier international, qui a également eu un excellent accueil parmi le public, transformant la population en événement et fournissant des images de rues pleines encourageant les triathlètes, souligne le organisation

Nacho González, absent en raison d’une blessure

L’année dernière, vous avez pu profiter des podiums de Cecilia Santamaría et Nacho González. Le triathlète de Malaga ne sera pas cette année après avoir traîné plusieurs mois de blessure pendant la pré-saison, tandis que Madrid sera l’une des femmes qui commandera la vaste liste des participants espagnols, cherchant à répéter le succès de 2019.

La nomination de Huelva mettra également en vedette les lauréats de 2019, les Français Pauline Landron et les britanniques Barclay Izzard. Il pourrait y avoir encore une dernière minute de haut sur la liste de départ, mais aujourd’hui, l’Espagne aura une grande équipe dans laquelle des noms tels que Tamara Gómez, Camila Alonso, Cecilia Santamaría, Alberto González, Antonio Benito ou Genis Grau se démarqueront.

De plus, ce test sera très important pour le futur calendrier des triathlètes puisque, selon les critères de gestion technique, le meilleur et le meilleur triathlète de la Coupe d’Europe de Huelva, chaque fois qu’il sera TOP 5, auront place pour le prochain championnat de Triathlon Europe célébré en Tartu au mois de juillet.

La province de Huelva sera le principal protagoniste du début de la saison européenne de duathlon et triathlon les week-ends des 6 et 8 mars avec la Championnat d’Europe de Duathlon de Punta Umbría, et de 14 et 15 avec la Coupe d’Europe de Triathlon de Huelva susmentionnée.

Liste complète des triathlètes espagnols Elite femmes et hommes Elite:

Ana Mariblanca

Claudia Perez

Sofia Aguayo

Tamara Gomez

Iria Rodriguez

Laura Rodriguez

Maria Nuria Gil De Sola

María José Sánchez

Marta Pintanel

Sonia Ruiz

Maria Rico

Laura Durán

Sara Guerrero

Cecilia Santamaría

Camila Alonso

Ana Maria Santiso

Mikel Ibergallartu

Alberto Gonzalez

Javier Romo

Rubén Pereira

Antonio Benito

Angel Sanchez

Andrés Cendán

Carlos Oliver

Eduardo Escalante

Bougie Iñaki

Hector Arévalo

Adrián Sáez

Ander Noain

Álvaro Martínez

Iago Lorenzo

Victor Benages

Kevin Tarek Viñuela

Genis Grau

practicodeporte@efe.com