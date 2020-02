Coupe du monde colombienne Abel Aguilar annonce sa retraite de footballeur | Réseaux sociaux sportifs

Le Colombien Abel Aguilar, 35 ans et Coupe du monde au Brésil 2014 et en Russie 2018, a annoncé mardi sa retraite de footballeur après une longue carrière qui l’a mené à des équipes de son pays, mais aussi d’Italie, d’Espagne, de France, du Portugal et des États-Unis. .

“Aujourd’hui, après 18 ans, il était temps de terminer cette belle carrière, que j’ai appréciée enfant. Je tiens à remercier tous ceux qui ont fait partie de ma carrière: camarades de classe, amis, entraîneurs, fans, clubs, dirigeants et toutes les personnes qui Cela fait partie du football, qui fait un travail impeccable “, a déclaré Aguilar dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.