Coups de pinceau de maturité et fin de cycle pour la troisième saison de “Elite” | En vedette

La fin de la fête et les réponses aux grandes questions posées au début de la série marquent le cours d’une troisième saison au cours de laquelle “Elite” acquiert maturité et sens de la réalité.

Netflix mise sur “Elite” avec une troisième saison, qui sortira le 13 mars, qui clôturera les intrigues principales et fera place à de nouvelles histoires. De nouvelles intrigues qui pourraient avoir une continuité dans la quatrième et la cinquième saison déjà confirmées avec des personnages tels que Malick (Leïti Sène) et Yeray (Sergio Momo), entre autres.