Courez pour les Huérfan @ s de la violence de genre, ce 9 février à Madrid | Sports pratiques

La course populaire pour Les humains de la violence de genre Il aura lieu ce dimanche 9 février, avec des distances de 5 et 10 kilomètres, à travers le centre de Madrid.

Le test, qui aura lieu dans le Paseo de la Castellana 34 et arrivée sur la promenade de Camoens, dans le Parque del Oeste à Madrid, les inscriptions sont toujours ouvertes jusqu’à jeudi prochain, à 23h59, sauf Dorsale 0.

L’argent récolté ira à Fonds de bourses d’études Soledad Cazorla Prieto, qui découle en 2016, de l’engagement de la famille du procureur et de la Women Foundation, pour la protection et le soutien des enfants orphelins à la suite de meurtres de violence de genre.

Aide aux orphelins

Soledad Cazorla a été le premier procureur de la Cour suprême contre la violence à l’égard des femmes et c’est un fonds intégré au Fondation des femmes, et dont les lignes d’action sont principalement l’octroi de bourses pour le développement des études, le renforcement éducatif ou l’accompagnement psychologique des orphelins de violence de genre.

De plus, il a un service de conseil juridique pour les familles victimes de ce fléau, ainsi que accompagnement, point de rencontre des familles victimes de meurtres pour violences basées sur le genre et visibilité à votre situation

Enfin, parmi ses principales lignes d’action figure la promotion et proposition d’améliorations législatives et la performance des institutions publiques qui ont un impact positif sur ces familles.

Depuis sa création, plus de 100 000 euros d’aide, grâce à une cinquantaine de bourses pour 38 orphelins, et depuis mai dernier, le service de conseil juridique a assisté à plus de trente consultations et traité 32 allocations orphelines.

Lors de la dernière édition de cette course populaire, il y avait 1.500 inscrits, avec une collection de 10.932 euros, où ils avaient le soutien de Coca-Cola, Reale Seguros, El Corte Inglés, Renfe, Paradores, Mizuno et SportLife.

