Couronne d’épines

La tête n’a jamais été aussi couronnée d’épines. Il n’a jamais été présumé que cette rondeur qui a distingué les privilèges de la monarchie a reçu la qualification de maladie mortelle.

Ils l’appellent “coronavirus”. La peste placée sur la couronne est ce qui jette l’ombre de la mort. Mourir n’est pas une démonstration extraordinaire de malheur. C’est la règle. C’est une désignation naturelle de la destination transitoire. Il est fréquent dans les coins de la destination.

Si nous regardons le passé, les yeux fixaient l’élève sur l’humidité de la femme qui pleurait, sur le sida et d’autres conditions qui pleuraient même l’amour. Les urgences d’hier étaient des préservatifs. Aujourd’hui, ce sont les masques. Pour chaque fois en crise sanitaire il y a un produit en vogue en promotion à court terme. Ils étaient dans le «boom» depuis longtemps, condamnés également par la frustration, par la faiblesse de se sentir malade, enclins à se classer dans la candidature à la mort.

Maintenant, le coronavirus prolifère avec plus d’intensité, ce qui a mis en solitude chaque endroit où il y a souvent des gens qui font valoir que la pandémie porte la vitesse de la lumière.

Expliquant les facteurs aggravants d’antan et de chez moi, permettez-moi de donner mon avis en faveur d’une alerte préventive au niveau mondial, une véritable approche de la contamination pour se sentir informé, prévoir les conséquences sur une planète où les fleurs sont parfois subversives.

D’où la nécessité de soupçonner toute possibilité négative. Je considère l’étendue universelle du danger indiqué par les médias à tous les niveaux: presse écrite, télévision, radio, réseaux, mais je ne reconnais pas non plus le degré superlatif de scandale, de systématicité répétitive.

La commercialisation et la politisation du drame ont été vérifiées. Ceux qui sont enclins à poser des diagnostics qui n’assimilent pas les patients “avec bon sens” et les connaissances élémentaires des maladies telles que la grippe et d’autres affections n’échouent pas. Peut-être ont-ils prédit, couvert de débauche, la possibilité qu’une légère détresse respiratoire puisse être l’un des symptômes cruciaux de la peste lorsque le «froid» peut être léger et même l’incursion indiscrète d’une trivialité dans la narine.

L’argument le plus utilisé est de prévenir, ce qui sera toujours correct, mais entre prévenir et alarmer la population, il y a un chemin significatif. Le pire, c’est que la couverture scientifique devient une campagne qui ne reconnaît que le virus sacré comme sujet ou comme sujet de nouvelles.

Comment ne pas se sentir désolé pour la douleur produite par l’absence soudaine de tant de victimes avec une épaisseur de foule qui ont anesthésié le bonheur. La mauvaise chose est la mauvaise gestion des décès collectifs et de ceux à venir.

L’auteur est journaliste.