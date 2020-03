COVID-19: 19 habitants du centre pour personnes âgées de Broward testés positifs – . Miami (51)

Trois autres résidents d’un centre de vie assistée de Fort Lauderdale ont été testés positifs pour COVID-19, portant à 19 le nombre total de patients infectés par un coronavirus.

La communauté de résidents d’Atria Willow Wood a rapporté que trois autres résidents ont été testés positifs pour COVID-19, atteignant un total de 19 personnes infectées, dont six qui sont décédées du virus.

Ils ont également signalé que 11 résidents avaient un test négatif et deux autres attendaient des résultats.

Notre principale préoccupation est de soutenir les résidents et nos employés et de faire tout notre possible pour les garder en sécurité et en bonne santé.

Nous travaillerons également avec le ministère de la Santé et l’Agence pour l’administration des services de santé alors que nous surveillons et réagissons à cette situation changeante.

Joseph Verner, directeur de “Engage Life” a déclaré que le contact est maintenu entre les résidents et leurs familles via Skype et FaceTime, afin qu’ils soient conscients de la situation dans laquelle ils se trouvent.

Il a également souligné que la santé et le bien-être des résidents et du personnel qui les servait est et sera toujours une priorité absolue.

