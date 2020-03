Covid-19 augmente le prix du papier toilette jusqu’à 400%

Dans certains pays, il y a le fait que les usines ont affecté leur production et cela pourrait conduire à une diminution de la disponibilité.

La propagation du coronavirus Covid-19 dans le monde a augmenté le prix du papier toilette de plus de 400 pour cent Dans certaines parties du monde, une situation qui pourrait se répéter dans les pays confrontés à la phase initiale de l’épidémie, a estimé Euromonitor.

Selon le consultant du marché, L’Espagne, la France, l’Allemagne et les États-Unis en tête du classement avec la plus forte croissance du prix moyen du papier toilette, avec des augmentations de 403, 277, 238 et 235 pour cent respectivement; tandis que le Brésil est le seul qui affiche une baisse de 1,8%.

Le directeur de recherche d’Euromonitor International, Alexis Frick, a noté que les augmentations de prix sont dues à une équation économique de base, mais aussi, dans certains pays, il y a le fait que les usines ont affecté leur production et cela pourrait conduire à une diminution de la disponibilité de certains biens de consommation.

Suivant cette tendance, les pays confrontés à la phase initiale de l’épidémie de coronavirus devraient également connaître des variations similaires, en particulier après la croissance des cas enregistrés ces dernières semaines et qui devraient affecter directement la chaîne d’approvisionnement et le comportement d’achat des consommateurs dans les prochains jours “, a-t-il déclaré.

Tandis que L’Allemagne en tête du classement avec la plus forte croissance du prix moyen de la catégorie de l’eau en bouteille, atteignant 10,8%, suivie de l’Italie et du Royaume-Uni, avec des augmentations de 10,6 et 5,9%.

De plus, la firme indique qu’en États-Unis et France ils ont enregistré la plus forte baisse du prix moyen de l’eau en bouteille, en baisse de 21 et 11 pour cent respectivement, tandis qu’en Espagne et en Chine, ils ont chuté de 2,8 et 1,8 pour cent. (Ntx)