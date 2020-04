Covid-19 décède deux employés du ministère de la Culture

Dimanche, après la mort de 2 employés du ministère de la Culture par Covid-19, cette agence l’a confirmé et a noté que «à tout moment, ils avaient le soutien de l’institution et que leurs familles continueraient à en bénéficier. Les travailleurs de cette zone, située dans le bâtiment Reforma 175, sont […]

Après le décès de 2 employés du ministère de la Culture par Covid-19Dimanche, cette agence l’a confirmé et a noté que «en tout temps, ils avaient le soutien de l’institution et leurs familles continueront à en bénéficier. Les travailleurs de cette zone, située dans le bâtiment Reforma 175, sont surveillés par les établissements de santé. »

Les travailleurs ils ont travaillé dans le bâtiment du siège de l’agence, situé Avenida Paseo de la Reforma 175, hôtel de ville de Cuauhtémoc, presque en face du centre commercial Reforma 222.

La culture fédérale n’a pas précisé si l’assainissement du bien avait été effectué.

Il a expliqué que «la situation qui prévaut dans le bâtiment Reforma 175 est la suivante: depuis le 19 mars, les personnes âgées, les femmes enceintes et tous les employés considérés dans le groupe à haut risque ont été chargés de travailler à domicile, sans être soumis à aucune sanction ».

«Depuis le 24 mars, selon les instructions du Secrétariat fédéral à la santé, tous les travailleurs, sans exception, travaillent à domicile. Aujourd’hui, dans cette propriété, seule une rotation de 20 agents de surveillance et zones de fond est maintenue, qui, à différents postes, travaille avec toutes les mesures de protection recommandées. Il convient de noter que tous les protocoles et directives publiés par le ministère de la Santé ont été suivis et continueront de l’être ».