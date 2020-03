Covid-19 frappe le secteur du divertissement en Colombie

stefanía et Juan Camilo ont ouvert leur premier restaurant il y a cinq ans: l’entreprise parfaite, dans un point stratégique avec une clientèle fixe. Ils n’ont jamais imaginé qu’une pandémie – comme celle que le monde connaît actuellement en raison de l’épidémie de COVID-19 – a complètement déstabilisé leur vie.

Les deux hommes d’affaires colombiens dirigent également un collectif gastronomique dans le centre-ville avec neuf marques d’entrepreneurs. Tous empiriques, de différentes professions.

“Il y a quelques années, nous avons décidé de faire des économies, d’investir dans l’entreprise, où nous avons en moyenne cinq à 10 employés par marque”, explique Estefanía Bejarano.

La semaine dernière, ils ont volontairement décidé de fermer l’entreprise pendant un mois, avec certaines conditions qui leur permettent pour l’instant de rester.

“Ici, nous allons tous perdre de l’argent, nous n’avons pas non plus de partenaire capitaliste, aucune des marques (…) Le propriétaire de la propriété nous a accordé une remise et nous avons également obtenu une moyenne de dépenses fixes”, a déclaré Estefanía à Voice of America.

«Ici, les pertes sont toutes. Nous n’allons rien gagner, nous allons tout perdre “, at-il ajouté.

Cette opinion et cette situation sont partagées par Sebastián Hernández, propriétaire de trois bars à Bogotá; l’un d’eux situé dans Movistar Arena, un stade couvert, destiné aux concerts et aux grands événements de la ville.

Par sa propre décision, il a décidé de fermer avec d’autres établissements qui appartiennent à l’Association des barreaux colombiens, Asobares.

“L’impact est trop grave (…) Tout le contenu que nous avions et tout ce que nous allions faire a été affecté à 100%”, a déclaré Sebastián à VOA Noticias.

Sa préoccupation réside également dans le paiement du loyer; Selon lui, 95% des établissements de guilde travaillent comme locataires.

«Nous sommes également très préoccupés par notre personnel. Nous ne savons pas comment nous pourrons les payer. Nous avons bien l’intention de le garder, mais si nous n’avons pas l’aide de l’État, ce sera très difficile. »

Pour lui, environ 90 personnes travaillent, y compris des serveurs, des barmans, du personnel de nettoyage, de la logistique et des employés administratifs.

Camilo Ospina, président d’Asobares, qui regroupe 1 200 établissements dans le pays, a déclaré à la VOA que 96% des membres travaillent dans des lieux de location soucieux de leur masse salariale et de leurs crédits productifs.

Ospina explique que, selon l’International Nightlife Association, les pertes de 50 pays s’élèvent actuellement à environ 271,6 milliards de dollars de pertes mondiales au cours des 15 prochains jours “parce que notre industrie est pour la plupart complètement fermée”.

Des pertes d’un million de dollars

Alfredo Villaveces, PDG de Move Concerts Colombia, l’un des plus importants entrepreneurs et producteurs du secteur du divertissement, a déclaré à La Voz de América qu’il appartient à un groupe d’entrepreneurs, qui avait programmé plus de 100 événements, à travers une plateforme de billetterie qui couvre près de 80% des ventes dans le pays.

“Cela implique, mal compté, 250-300 personnes en emplois directs (…) On parle de 30 000 emplois plus emplois indirects. Ajoutez la chaîne là-bas: hôtels, restaurants (…) Pour tout le monde c’est quelque chose de vraiment dévastateur, je pense que nous sommes des industries les plus impactées », ajoute Villaveces.

Selon le magazine Forbes, les sociétés de l’industrie de la production d’événements et de spectacles ont calculé qu’elles pourraient perdre 210 312 millions de pesos en seulement deux mois, à cause du coronavirus.

Actuellement, le producteur colombien dit qu’il travaille directement avec 36 personnes et, par exemple, pour un concert, embauche plus de 800 employés. Lorsqu’elles sont jouées dans un stade, 600 de plus sont nécessaires pour la production.

Par exemple, le groupe Kiss avait prévu d’apparaître le 30 avril en Colombie. L’annulation de cet événement impliquait des changements dans les vols, les hôtels, les employés, la logistique.

En cas de force majeure, «ils (les artistes) remboursent leurs honoraires, mais de là vous avez déjà dépensé une fortune dans les hôtels car normalement un grand groupe comme Kiss vient 80 personnes, donc ce sont 80 chambres, qui sont déjà payées », Explique-t-il.

De même, la publicité déjà dépensée lors de l’événement, les visas de travail, les retenues, la production, etc. «Les gens qui ont produit pour Alejandro Sanz y Juanes ont déjà dépensé l’argent et les pertes sont incalculables. Cet argent a déjà été perdu ».

Selon Villaveces, le producteur américain d’événements Live Nation, “perd plus de 7 milliards de dollars”.

Chambres vides

Les théâtres et les artistes n’ont pas non plus été épargnés par la situation. Adriana Romero Henríquez, porte-parole du département artistique du Théâtre National – avec trois salles dans la ville -, a expliqué à la VOA que la décision de fermer a été prise car “nous pensons que les rencontres culturelles et artistiques vont avoir été très affectées, mais elles ont un L’énorme responsabilité de contenir cette pandémie que les gens ne rencontraient pas était très importante. “

Les chambres du Tearo Nacional, comme La Castellana, ont fermé leurs portes pour empêcher la propagation du coronavirus COVID-19. Photo Karen Sánchez.

Il qualifie la décision de “très difficile” car, comme Estefanía, Sebastián ou Alfredo, ils doivent payer la masse salariale.

«Nous avons de nombreuses productions théâtrales; Évidemment, il y a à la fois des fournisseurs et des collaborateurs et des artistes qui dépendent de nous ».

La masse salariale de ce théâtre, qui dépend entièrement du box-office, dit Adriana, totalise bien plus de 100 personnes. L’impact est également perçu par le projet pédagogique du théâtre qui propose du contenu aux collégiens et à l’école de formation qui compte un peu moins de 100 élèves. De même, avec les sociétés en charge du box-office.

«Et enfin, peut-être le plus important, la partie artistique; les gens qui font partie des 16 émissions qu’ils ont actuellement sur le panneau d’affichage; ils ont entre quatre et huit comédiens, avec leurs metteurs en scène, assistants à l’induction avec leurs costumes, scénographes, directeurs artistiques », ajoute Romero.

De grands cinémas comme Cine Colombia ont également fermé leurs salles indéfiniment “pour préserver le bien-être de ses 2 500 employés”.

Dans les parcs

Un communiqué de presse de l’Association colombienne des attractions et parcs d’attractions ACOLAP a rapporté que la situation est critique.

Selon Ángela Díaz, directrice de l’association, «les fermetures temporaires affectent 209 opérations, réparties dans 24 départements et dans 82 villes du pays, et mettent en péril environ 5 000 emplois, dont 40% correspondent à des jeunes entre 18 et 18 ans. et 25 ans, ceux qui trouvent dans ce secteur leur première opportunité d’être liés à l’environnement de travail ».

Il a décrit le scénario “dévastateur pour les parcs, dont les gestionnaires ont calculé qu’ils cesseraient de collecter, dans l’ensemble, environ 80 milliards de pesos”, en raison du manque de revenus et de dépenses toujours en cours.

Il a également indiqué que bien que les employeurs aient fait des efforts pour protéger les emplois, “la suspension des contrats de travail est inévitable”.

Après avoir fermé le 13 mars, après avoir analysé la situation, entre 3 000 et 5 000 personnes ont cessé d’entrer quotidiennement dans le parc Mundo Aventura, selon Natalia Sierra, directrice adjointe de la durabilité et des communications de l’endroit.

Certains travailleurs sont en vacances, d’autres sont assurés d’un salaire complet pour ce mois et d’autres font du télétravail.

L’option: Aidez-vous et réinventez-vous

Estefanía dit qu’ils concentrent leurs efforts pour trouver une option de domicile indépendant et réinventer l’entreprise: “Nous ne pouvons pas nous asseoir pour pleurer, mais pour nous réinventer”, dit-elle avec espoir.

Pour sa part, Sebastián dit qu’ils font du télétravail, mais son syndicat «a besoin de contacts physiques, de la part des gens; Nous travaillons peut-être à l’avance pour pouvoir ouvrir, voir des calendriers pour toute l’année, mais peu importe notre volonté, nous ne pouvons pas faire grand-chose ».

Il espère trouver des solutions avec l’aide du gouvernement et dit qu’ils espèrent que la décision de fermer volontairement “sera appréciée par le bureau du maire, les institutions et pourra nous aider d’une manière ou d’une autre à corriger tout cela, ce qui va être très grave”.

Par ailleurs, le président d’Asobares dit que les propositions soumises aux autorités publiques “tournent autour du fait que la Colombie a déclaré l’état d’urgence lundi. Cela permet au gouvernement de déclarer également la suspension des baux commerciaux. Puis l’une des demandes qui a été faite au président Duque, dans un bureau entièrement classé.

En plus de la suspension de la collecte des services publics, le moins en charges fixes. Les opérations bancaires, dit Ospina, sont également invitées à faire un effort et à suspendre les paiements de prêt.

Villaveces dit que «le gouvernement nous a promis des ressources Bancoldex, ce qui n’est pas le cas (…) Ils nous disent que c’est pour les gens qui avaient déjà des prêts et qu’ils baissent les taux d’intérêt, mais si j’ai besoin de fonds de roulement, ils ne me donnent pas de nouveaux des prêts qui ne nous aident pas car aucun d’entre nous n’est dans cette situation, mais c’est dévastateur ».

Pour lui, sa guilde va se redresser, mais elle va être retardée, car il explique que les tournées et événements de concerts vont généralement d’abord dans d’autres pays puis en Amérique latine. Pour l’instant, le plan est de faire des activités via le streaming, la musique live, les conversations, entre autres.

Adriana dit également qu’elle espère que le gouvernement aidera à surmonter ce moment que traversent les théâtres. Il a déclaré à la VOA qu’une partie des artistes a écrit un document pour demander une aide en termes d’obligations bancaires et de taxes.

De la part des théâtres, «nous générons un document où les théâtres peuvent se voir offrir une sorte d’avantage non seulement en réduisant les obligations fiscales, mais aussi une contribution économique que le théâtre peut recevoir du gouvernement pour payer l’entrée qui Nous aurons des zéros pendant les mois de mars et avril ».

De plus, “il est nécessaire de notre part, en tant que partie artistique du théâtre, de concevoir des modèles créatifs, où nous pouvons soudainement avoir notre public d’une manière différente de celle en personne”, ajoute-t-il.

Vendredi, le président Iván Duque a annoncé une quarantaine obligatoire de 19 jours, qui prendra effet mardi à minuit. Pour l’instant, plusieurs villes et départements ont appliqué des exercices et des couvre-feux. Cependant, de nombreux établissements et producteurs ont volontairement fermé ou annulé des événements.

Lundi, 235 cas de COVID-19 ont été confirmés en Colombie et deux personnes sont décédées, selon les chiffres du ministère de la Santé.