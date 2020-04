Covid-19 n’attaque pas également

LOS ANGELES, CALIFORNIE – 09 avril: Un homme portant un masque facial passe devant un sans-abri le long de Hollywood Boulevard au milieu de la pandémie de coronavirus le 9 avril 2020 à Los Angeles, Californie. La Californie accélère ses efforts pour abriter les sans-abri au milieu de la propagation du coronavirus (COVID-19). (Photo de Mario Tama / .)

Note de l’éditeur: Pedro Brieger est un journaliste et sociologue argentin, auteur de plus de sept livres et collaborateur dans des publications sur des questions internationales. Il est actuellement directeur de NODAL, un portail dédié exclusivement aux actualités d’Amérique latine et des Caraïbes. Il a collaboré avec différents médias nationaux tels que Clarín, El Cronista, La Nación, Página / 12, Perfil et pour des magazines tels que Noticias, Somos, Le Monde Diplomatique et Panorama. Tout au long de sa carrière, Brieger a remporté des prix importants pour son travail informatif sur la radio et la télévision argentines.

(. espagnol) – Depuis que la pandémie de Covid-19 s’est propagée à travers la planète, il est très courant d’entendre que le virus attaque toutes les personnes de manière égale, qu’il ne distingue pas les nationalités ou les classes sociales.

Est-ce vraiment le cas?

S’il est vrai que le nouveau coronavirus semble avoir touché tout le monde et que dans une poignée de main le virus se transmet sans distinguer le capital accumulé sur un compte bancaire, il n’en est pas moins vrai qu’il y a aussi des personnes plus vulnérables face à cette nouvelle virus.

Il ne faut pas beaucoup de connaissances en géopolitique pour savoir qu’il existe des nations plus riches que d’autres et qu’au sein de chaque société, il existe des niveaux de vie différents qui se manifestent également pendant la pandémie. La «guerre» entre pays pour l’achat de fournitures est peut-être la plus évidente, mais les personnes les plus pauvres de chaque pays ont moins de défenses contre le virus, comme contre toute autre maladie. Si plusieurs gouvernements, comme le gouvernement argentin, recommandent la soi-disant «distanciation sociale», qui – en réalité – est une distanciation physique, les personnes qui ne peuvent pas la respecter pour quelque raison que ce soit sont plus vulnérables. Ce n’est donc pas un hasard s’ils mettent également en œuvre des plans d’aide alimentaire complets dans des pays à fort développement tels que les États-Unis ou le Royaume-Uni.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a indiqué qu’en trois semaines, il avait distribué près de trois millions de repas gratuits aux personnes dans le besoin et que la ville comptait plus de 430 endroits où la population pouvait accéder à un petit-déjeuner, un déjeuner ou un dîner. . Bien sûr, ce n’est pas une nouveauté que dans la “Big Apple” il y a des milliers de personnes qui n’ont pas assez d’argent pour manger ou qui vivent dans la rue, mais l’aide considérable fournie indique que les personnes qui ont besoin de ces plats aujourd’hui sont beaucoup plus vulnérables au virus que celles dont la capacité économique leur permet de se nourrir sans dépendre de l’aide de l’Etat, ou de sortir s’exposer à la contagion.

Si cela se produit dans le pays le plus riche de la planète, il est facile d’imaginer que dans d’autres pays, il y a des millions de personnes qui n’ont pas l’argent pour remplir leurs placards et qui ne savent même pas ce qu’est l’alcool de gel, si précieux de nos jours, ou que leurs «respirateurs» pour continuer liés à la vie sont des salles à manger populaires où ils reçoivent une assiette de nourriture et risquent de contracter la maladie par contact physique avec tant d’autres dans le même état.

Il y a déjà des rapports des Nations Unies selon lesquels le covid-19 entraînera des millions de personnes dans la pauvreté. Non, le virus n’attaque pas également. Le croire n’est guère une illusion d’optique.

.