COVID 19: Non à la peur, oui à la rationalité

Avec la pandémie mondiale récemment déclarée sur le soi-disant COVID 19, il est important

réfléchir – du moins pour moi – aux limites de la préoccupation; établir à quel point c’est vrai

sa létalité, mais surtout, comment nous devons agir rationnellement, sans tomber dans

mains de panique.

C’est toujours un fait complexe de voir notre propre réaction à la peur, nous laissant

portées par des rumeurs et non par une enquête détaillée et impartiale sur

implications de ce nouveau virus qui, comme à tous les âges, la race humaine

expirera et le virus se dégradera, tout comme les précédents membres de la famille

Les coronavirus, devenus saisonniers, contrôlés par des vaccins ou avec leur létalité

réduit au niveau de la grippe commune.

Je présente quelques points ayant fait une enquête dans les sites les plus qualifiés de

où des informations de pointe sur le cas sont générées; à mon avis, l’Organisation

Organisation mondiale de la santé (who.int) et Center for Diseases Control and Prevention (cdc.gov).

Lire aussi: Focus sur les clients

1. Quels sont les symptômes de cette maladie? Toux sèche, essoufflement,

température supérieure à 38 degrés, douleur dans la gorge et la poitrine, entre autres telles que

vomissements

2. Quelle est la véritable mortalité du virus? Cela varie, mais d’une manière générale, c’est

1,4%, soit près d’une personne et demie pour 100 personnes infectées; qui est sans

Cependant, 10 fois plus mortelle que celle de la grippe commune. Important oui

noter que ce taux de mortalité est une référence pour les pays développés

où les soins médicaux sont compétents et articulés; c’est-à-dire que ce taux variera selon

pays, les décès étant directement proportionnels à la robustesse de chaque système

hospitalier.

3. Quels sont les groupes les plus à risque? Tout adulte de 60 ans ou plus qui

contracter ce virus est à un niveau de risque jugé élevé. Les personnes avec

des conditions de santé telles que le diabète, le foie, les maladies rénales,

l’hypertension, pulmonaire, est certainement dans une position beaucoup plus élevée

risque mortel, la phase finale typique étant une pneumonie aiguë.

Lisez aussi: Pêche aux explosifs. Criminels tous

4. Quelle est la principale source de contagion? Le contact qui provient de

microparticules de fluides humains. Parler, tousser, éternuer génèrent ces

des microparticules qui sont absorbées par d’autres personnes à travers la muqueuse nasale,

la bouche et les yeux. Ces fluides sont actifs lors des interactions sociales, ce qui

c’est quand on serre la main d’une personne infectée ou qu’on touche des surfaces qui ont

été en contact avec une personne affectée, puis nous avons touché une partie exposée

de notre muqueuse susmentionnée.

5. Quelle est la durée d’incubation de la maladie? Des symptômes surviennent

entre 5 et 14 jours après avoir été en contact avec la source de contagion.

6. COVID 19 a-t-il un remède? Aucun Tout antibiotique est inefficace. Cependant, –

comme tous les virus, l’affectation a son point maximum, une fois que deux

semaines, le corps non expiré va assimiler le virus, survivre et devenir immunisé.

Cela peut vous intéresser: Des incitations perverses

7. Comment prévenir la contagion? Aux États-Unis au lieu de porter un masque

massive comme en Chine, l’accent a été mis sur le maintien d’une distance de protection sociale

au moins six pieds (deux mètres), ce qui peut être tout un défi, pour éviter d’être

atteint par les microparticules. Toute salutation de

mains ou autres expressions culturelles qui impliquent approximation et contact

physique.

8. Existe-t-il un vaccin pour COVID 19? Aucun Il y a deux jours, le premier a été jugé

vaccin expérimental qui, en cas de succès et étant très optimiste, ne serait pas

disponible avant 12 mois.

9. Quelle autre forme de protection existe-t-il? Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour pendant

moins d’une minute avec de l’eau et du savon, pour déplacer le virus des mains,

en évitant toujours de toucher les yeux, le nez et la bouche.

10. Les procédures effectuées dans les entreprises par le personnel de nettoyage en utilisant

correctement leur équipement de protection individuelle, doit être repensé et concentré

dans les parties les plus exposées.

Chacun de nous est notre propre vaccin. Vous devez penser rationnellement et non

panique. Informez-vous correctement et agissez de manière rationnelle.

direccion@cambiocultural.net