Le coronavirus continue de se propager dans le monde entier et les infections dépassent désormais 260 000, tandis que les décès dans le monde ont atteint plus de 11 000, la Chine, l’Italie et l’Espagne étant les pays les plus touchés.

Les chiffres continuent d’augmenter en Italie, ce qui mène le triste classement des décès dans le monde par COVID-19, avec 4.825, 793 de plus en seulement vingt-quatre heures, quand un mois après la détection de l’épidémie dans le nord du pays .