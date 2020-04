Covid-19 supprime et définit les présidents. Déchaînez les guerres de Trump contre la Chine et le Venezuela (Article)

Par le Dr Heinz Dieterich *

Contrôler le virus équivaut à être président

Dans mon article «COVID-19 définit le prochain président du Mexique», j’ai formulé le «test décisif» de la politique actuelle: seuls les présidents qui savent arrêter la pandémie garantissent rapidement leur permanence au pouvoir. Arrêter l’épidémie et être – ou devenir – président, c’est pratiquement la même chose. C’est l’équation qui régit la politique mondiale et le fera jusqu’à la fin de la pandémie.

Une politique sans science

La vérité de cette loi est évidente à l’échelle mondiale et est le résultat d’une politique sans science. Une politique qui gère, plutôt que mène avec la science, la prévoyance et la compréhension stratégique. Et cela improvise lorsque les cavaliers apocalyptiques apparaissent.

Trump mobilise un million de réservistes pour survivre et endette davantage l’Union américaine brisée pour sauver son capitalisme insoutenable; Bolsonaro s’approche du remplacement par une alliance du gouverneur de Sao Paulo, Joao Doria (à droite), avec Lula (PT) et l’armée, avec les dirigeants de la favela applaudissant; Le Moreno équatorien ne survivra pas à l’apocalypse de Guayaquil; Le kirchnerisme, en thérapie intensive avec le fan oligarchique La City et le gourou de la droite créole, Durán Barba, oscille entre Bolsonaro et AMLO, sans avenir stratégique; Le populiste en chef de Sa Majesté Boris Johnson, outsider pandémique comme Trump, est hospitalisé, laissant le Royaume-Uni dans une crise structurelle de leadership politique post-Brexit et COVID-19; et le Mexique, dépourvu d’une politique anti-épidémique holistique claire, ferme et convaincante aux trois niveaux de l’État, connaît un processus inquiétant de bicephalisation et de décomposition de la 4e Transformation, sans acteurs émergents en vue, pour prévenir l’implosion.

Guerre contre la Chine et le Venezuela

Telle est l’équation politique du virus dans le Nouveau Monde, à laquelle Donald Trump a maintenant ajouté la ressource classique du pouvoir politique impérial: l’agression contre d’autres peuples et États pour détourner l’attention de leurs propres échecs. Le jeu du blâme comme on l’appelle aux États-Unis.

Dans ce cas, il utilise une perfide guerre psychologique mondiale contre la Chine et la préparation annoncée de l’invasion militaire contre le Venezuela, avec le soutien de l’Union européenne.

Le jour J de l’intervention militaire est en corrélation avec les élections de novembre. Il est tragiquement évident que Maduro et sa clique – comme l’ont fait Saddam Hussein, Noriega et Kadhafi – utiliseront le peuple comme chair à canon dans une guerre insensée contre l’OTAN, avant de renoncer à leur usurpation de la nation vénézuélienne. Maduro et Trump, deux criminels politiques faits l’un pour l’autre, se sont rencontrés. À la différence près que Maduro est un tigre de papier et que l’impérialisme est un vrai tigre à dents nucléaires.

Les instructions secrètes de Trump

Le 21 mars, le journalisme d’investigation américain, The Daily Beast, a rapporté que la Maison Blanche avait lancé “un plan de communication entre plusieurs agences fédérales”, qui vise à accuser Pékin de créer une pandémie mondiale et d’orchestrer son ” camouflage ».

Les sources de l’information sont deux représentants de l’État et un câble gouvernemental. Le câble semble avoir été rédigé par le Conseil de sécurité nationale (NSA). Il est écrit dans une partie: «NSC Top Lines: [República Popular de China] Propagande et désinformation sur la pandémie du virus de Wuhan. »

Les mèmes de propagande à utiliser par tous les responsables américains sont les suivants: «Les responsables du Parti communiste chinois à Wuhan et à Pékin avaient une responsabilité particulière d’informer le peuple chinois et le monde de la menace, car ils étaient les premiers informés. “…” Au lieu de cela, le … gouvernement a gardé des nouvelles du virus de son propre peuple pendant des semaines, tout en supprimant les informations et en punissant les médecins et les journalistes qui avaient sonné l’alarme. Le Parti était plus préoccupé par sa réputation que par les souffrances de son propre peuple. “

Les responsables interrogés ont rapporté: “Ils nous disent d’essayer de faire passer ce message de toutes les manières possibles, y compris par le biais de conférences de presse et d’apparitions télévisées”. Aussi: “Le [Partido Comunista Chino] Il mène une campagne de propagande pour tenter désespérément de transférer la responsabilité de la pandémie mondiale aux États-Unis. Cet effort est inutile. ” “Grâce à la dissimulation … Des experts chinois et internationaux ont perdu une fenêtre critique pour contenir l’épidémie en Chine et arrêter sa propagation mondiale. Sauver des vies est plus important que sauver la face. “

“Les États-Unis et le peuple américain prouvent une fois de plus qu’ils sont la plus grande aide humanitaire que le monde ait jamais connue”, selon le câble. “Les États-Unis sont prêts à fournir plus d’assistance à la Chine, si le Parti communiste chinois nous le permet.”

Guerre sale dans le cyberespace

Washington et Londres sont les deux épicentres de la sale guerre mondiale. C’est là que l’offensive de propagande actuelle contre la Chine a commencé, avec des mensonges incessants du charismatique évangélique Pompeo, renforcé par Trump lui-même, Nancy Pelosi et d’autres mandarins systémiques. Après cet incendie d’adoucissement discursif, la pandémie de propagande impérialiste a éclaté avec une vidéo (fausse) apocryphe d’une supposée interview de Telesur avec Noam Chomsky, suivie de brochures parues dans l’égout, qui pour une raison étrange est appelée la “presse anglaise”.

L’offensive contre la boue de la CIA et des services britanniques s’est poursuivie avec la réapparition en 2015 d’une fausse vidéo de nouvelles du programme TGR Leonardo de la télévision publique italienne RAI (!), Rapportant qu’un groupe d’enquêteurs chinois avait créé artificiellement un «supervirus» qui cause le SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) et est capable de «transmettre directement aux humains d’une chauve-souris sans passer par une espèce intermédiaire. ” La revue scientifique Nature était chargée de nier la fausseté de RAI, publiant qu’il n’y a aucune preuve pour affirmer que COVID-19 a été “conçu artificiellement”.

Ensuite, c’est au tour du journal italien de droite, La Stampa, propriété de la transnationale Fiat Chrysler, qui a publié “en référence à des sources anonymes de haut rang” que 80% de l’aide russe contre la pandémie en Italie était “Inutile”. Va bene, bambini. Un petit revenu supplémentaire provenant de “sources anonymes de haut rang” est toujours le bienvenu dans l’économie nationale. De là, le message est allé à l’égout britannique où le quotidien à sensation tabloïd Mail est apparu avec les “nouvelles”, que des “sources de haut niveau” (sources de haut rang) ont rapporté au journal, que les “rapports de renseignement” n’excluaient pas le possibilité que la maladie mortelle soit un produit humain (créé par l’homme): «Ce n’est peut-être pas un hasard s’il y a ce laboratoire à Wuhan. Il n’est pas actualisé », a déclaré la source anonyme au journal britannique.

Objectif stratégique du mensonge COVID-19

L’objectif ultime de la campagne Trump est clair. Le cabinet d’avocats de Floride “Berman Law Group” l’a révélé en déposant un recours collectif en Floride et au Texas contre la Chine. Fidèle au carnet secret de la Maison Blanche, il accuse Pékin “d’avoir couvert l’épidémie de coronavirus à Wuhan”.

Il demande que la Chine soit tenue légalement responsable pour l’obliger à payer des milliards de dollars pour “sa négligence”. Le conseiller stratégique de la société a tiré le rideau dans une interview avec une chaîne de télévision hindoue réactionnaire, avouant qu’ils travaillaient à organiser une alliance mondiale avec la Grande-Bretagne contre la Chine. J’insiste sur le fait que l’Inde revêt une importance particulière dans ce projet. La raison est évidente. Le virus fera probablement des millions de morts dans ce pays, qui ne dispose pas des infrastructures médicales, sanitaires et urbaines nécessaires pour éviter la catastrophe. Une résolution condamnable d’une justice de classe gringo contre la Chine n’aurait pas de prix. La façon dont ils factureraient une superpuissance nucléaire, qui n’est ni Cuba ni le Venezuela, est une autre question. Pour l’instant, ils font le premier pas: contrôler la tête de ceux qui marchent dans le cyberespace sans comprendre ce qui se passe. Autrement dit, la majorité des internautes.

La faune du cyberespace

Le principal émetteur (vecteur) par lequel l’agent pathogène de la propagande anglo-saxonne infecte l’opinion publique mondiale est le cyberespace: télévision, plateformes de médias sociaux, smartphones et radio. C’est le terreau idéal pour les manipulateurs, car le cyberespace est essentiellement peuplé par les espèces suivantes. 1. Les grands marchands capitalistes. 2. Les contrôleurs politiques, dont les trolls, les bots et les antitrust sont payés par les gouvernements capitalistes et réactionnaires. 3. Les influenceurs, qui promeuvent toutes sortes de fausses nouvelles et de jaunissement, afin d’avoir des “vues” sur leur page et d’augmenter leurs tarifs. 4. Diplômés et petits médecins, dont la sagesse est généralement inversement proportionnelle à leur arrogance. (Le médecin n’enlève pas le trou du cul, disent à juste titre le peuple mexicain.) 5. Enfin, la cohorte majoritaire, qui utilise les réseaux comme plaque tournante numérique mondiale de l’activisme auto-érotique, rappelant le Onan biblique, repose en paix.

Suis-je exagéré? Non, les preuves empiriques sont bien visibles dans les commentaires. Environ 90% de ceux qui «commentent» ne lisent pas les textes qu’ils «commentent». Ils voient le titre et exécutent leur vulgaire activité cathartique via un réflexe conditionné pavlovien.

Psychopathologie des internautes

La psychopathologie derrière ce comportement est évidente. La grande majorité des citoyens n’ayant pas vraiment d’importance dans le système de méga-informatique que nous appelons «société», la possibilité d’émerger avec un nom dans le réseau leur permet une dose d’estime de soi et de narcissisme qui confirme leur existence. Une transsubstantiation numérique miraculeuse, qui fait du zéro social de la société capitaliste moderne – moins important qu’un zéro numérique dans un langage binaire – une réalité objective.

Un tel rituel est légitime, car il remplit une fonction d’hygiène mentale publique. Cependant, cela oblige les autres à différencier l’acte exhibitionniste des homo videns de la décision raisonnée de l’homo sapiens, menée par des algorithmes intelligents.

L’Archange COVID-19

Dans sa dialectique infinie, l’histoire a jugé bon d’employer Covid-19 comme un vengeur du socialisme aux caractéristiques chinoises. Les respectables citoyens de la zone administrative spéciale de Chine, connue sous le nom de Hong Kong, ont passé des décennies à vouloir vivre le rêve américain ou la culture raffinée de Sa Majesté à Londres. Pas plus tard qu’en 1961, la Grande-Bretagne a protégé ce rêve en envisageant une attaque nucléaire contre la Chine, si Mao Zedong osait prendre la colonie britannique par la force. Heureusement, cela ne s’est pas produit.

Cependant, Dieu est grand et il a finalement accordé aux riches Hong Kong – dont beaucoup sont des victimes heureuses des sectes évangéliques gringas – leur rêve du pays où «le lait et le miel coulent» (Kanaan), comme l’a dit le Moïse biblique. Leurs violentes manifestations de la contre-révolution des couleurs de Soros ont échoué, ils ont émigré aux États-Unis, où ils jouissent maintenant du plus grand épicentre mondial de la pandémie: grâce au capitalisme néolibéral, qui n’a pas d’argent pour les systèmes de santé publique et où ils ne peuvent même pas acheter de masques faciaux , sauf s’ils obtiennent l’un de ceux importés de Chine ou donnés par le milliardaire Jack Ma, membre du Parti communiste chinois. Pendant ce temps, la Chine est le seul pays à l’abri du virus.

Ils ont chanté avec ferveur l’hymne américain lors de ses violentes manifestations. Heureusement qu’ils vivent maintenant leur réalité. Parce que, comme le dit Coca Cola: “Vous ne pouvez pas battre la vraie chose.”

* Directeur, Transition Science Center, CTS-UAM

Coordinateur, World Advanced Research Project, WARP

Heinz Dieterich

Sociologue, analyste politique, théoricien marxiste, conseiller de Hugo Chávez, auteur du “Socialisme du XXIe siècle” et de plus de 30 livres sur les conflits latino-américains. Né à Rothenburg, Wumme, Allemagne, et actuellement chercheur à l’Universidad Autónoma Metropolitana, à Mexico.

