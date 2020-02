Les Tomateros de Culicán ont blanchi mercredi à San Juan 4-0 face aux Cowboys de Monteria et attendaient de rencontrer les appariements et leur rival en demi-finale de la Caribbean Series, où Cangrejeros de Santurce, cardinaux de quota sont assurés Lara et Toros del Este.

Les premières courses au Mexique sont apparues lors de la cinquième manche contre le starter colombien Edison Frías.