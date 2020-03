Création d’une ligne de santé mentale au Texas après une épidémie de coronavirus – . Miami (51)

Les autorités de santé du Texas ont annoncé la création d’une hotline qui offrira un soutien et des services de santé mentale 24 heures par jour, sept jours par semaine, dans le but d’aider ceux qui souffrent d’anxiété et de pression émotionnelle en raison de la pandémie de coronavirus.

Selon Sonja Gaines, commissaire en charge des services liés aux problèmes de développement et de comportement, l’initiative peut être utile car elle permet de «converser avec quelqu’un lorsque vous faites face à de l’anxiété, de la dépression et du stress, ce qui n’est pas rare dans une situation changeante telle que pandémies. “

Pour contacter le service, il vous suffit de composer gratuitement le 833-986-1919. Le service propose une aide psychologique et des experts formés pour faire face aux principales expériences liées au coronavirus et la communication est totalement confidentielle.

Pour plus d’informations sur le coronavirus, vous pouvez visiter les pages DSHS et CDC.

