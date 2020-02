Créez des beignets biodégradables qui multiplient l’efficacité du reboisement | L’avenir

Le Centre de recherche écologique et d’applications forestières (CREAF) de Catalogne et une équipe d’experts internationaux ont montré que le reboisement avec du “Cocoon”, des beignets biodégradables qu’ils ont eux-mêmes créés, peut être jusqu’à quatre fois plus rentable que de le faire régulièrement.

C’est l’une des conclusions que les chercheurs ont présentées lundi à l’Institut d’études catalanes (IEC) de Barcelone, qui fait partie du projet européen “Life The Green Link”, et qui a consisté à créer des beignets en carton Ils sont enfouis sous terre et remplis d’eau, de sorte qu’ils hydratent et protègent l’arbre pendant sa première année de vie.

Efficacité du reboisement

Parmi les résultats de la recherche, qui a été réalisée en collaboration avec dix entités publiques et privées, il convient de noter que cette nouvelle méthode permet d’atteindre des taux de survie des arbres allant jusqu’à 85% dans les terres dégradées.

Les chercheurs, qui ont planté entre 2016 et 2019 environ 30 000 arbres et arbustes en utilisant “Cocoon” dans des endroits en Catalogne, dans la Communauté de Valence, aux îles Canaries, à Almeria, en Italie ou en Grèce, ont déclaré que grâce à ce système, ils ont réduit le coût par arbre survivant jusqu’à 80% par rapport à la stratégie conventionnelle de plantation d’arbres sur les terres dégradées.

L’étude conclut également qu’il est possible d’avancer la plantation jusqu’en septembre et de la retarder à la fin du printemps ou au début de l’été.

Le chercheur du CREAF, Josep Maria Alcañiz, a souligné que les objectifs de la recherche scientifique étaient, entre autres, de vérifier la validité de cette méthode, de voir si elle était économiquement viable ou de déterminer la perception de la population locale.

“Cocoon” aux Canaries et en Catalogne

Le coordinateur du projet CREAF et chercheur, Vicenç Carabassa, a décrit que la zone de Tifaracás (îles Canaries) a été l’une des régions les plus sèches (moins de 200 mm de précipitations par an en moyenne) où “Cocoon” a été planté et que grâce au nouveau système une survie comprise entre 20% et 80% a été atteinte selon les espèces.

“C’est un environnement extrêmement aride avec des pentes très fortes, des sols très caillouteux et pauvres et avec un énorme problème d’herbivisme par les chèvres, ce qui a rendu cet endroit le plus difficile à repeupler”, a déclaré Carabassa.

Les plantations, qui ont été effectuées en phases de récupération telles que les zones brûlées, les terres marginales ou abandonnées, ont permis le reboisement des zones brûlées à El Bruc (Catalogne) avec une plantation de 4000 arbres d’essences forestières comme le chêne ou le chêne.

Carabassa a célébré que 60% des arbres ont survécu grâce à la méthode “Cocoon” et qu’ils ont doublé la survie par rapport aux systèmes habituels.

Le coordinateur du projet a également souligné que les résultats dans la région de Xixona (Communauté valencienne) ont été très positifs grâce à la plantation d’espèces agricoles puisque les plants plantés avec cette méthode ont survécu à 85% de plus que ceux reboisés régulièrement jusqu’à maintenant.

Carabassa a avoué “qu’ils s’attendaient à de meilleurs résultats” car “ils s’attendaient à une survie générale de 90%” mais reconnaît qu’il “est satisfait”. EFEverde

