Créez une routine familiale efficace lorsque vous êtes confiné à la maison par le coronavirus

Note de l’éditeur: Allez demander à votre père sont des conseils pour les parents ayant un penchant philosophique tandis qu’un parent explore ce que nous voulons de la vie, pour nous et pour nos enfants, à travers des paradigmes utiles et des meilleures pratiques.

(CNN) – Lorsque la nouvelle officielle est finalement arrivée que les écoles de nos enfants ont été fermées «indéfiniment», mon nouveau mot le moins préféré, ma femme et moi avons pensé la même chose: nous avons besoin d’un horaire!

La réponse au chaos est la routine, non? Nous ne pouvons pas avoir des enfants assis en pyjama, mangeant des céréales, regardant des dessins animés et se disputant toute la journée, comme un remake de Disney du “Seigneur des mouches”.

Nous avons appelé une réunion de famille le soir même. Et nous avons été rassurants et honnêtes en parlant de ce dont chacun de nous avait besoin pour relever ce défi ensemble. Et nous pensions que la clé de tout cela était un calendrier.

Ma femme a pris des notes, les a écrites et les a mises dans notre frigo. C’était le calendrier qui éviterait les obstacles non seulement pour travailler et pas seulement pour jouer. “Brillant”.

Tout le monde sur Terre semble avoir eu la même idée.

Parce qu’il nous faut de l’ordre. Nous devons savoir quoi faire de nous-mêmes avec tout ce nouveau temps non structuré, même si ce sont principalement des enfants pendant que les parents travaillent à domicile. Nous avons besoin d’un moyen de remplir de manière constructive les nombreuses heures que nous allons maintenant passer avec nos enfants … indéfiniment.

Et si avoir un horaire vous donne la tranquillité d’esprit et maintient vos enfants bien impliqués, alors faites-le. Peut-être que vous n’avez même pas le choix parce que vous savez que vos enfants ne prospèrent que par la routine.

Si vous créez un horaire, je vous suggère de l’écrire physiquement sur papier. Ou peut-être sur un tableau noir avec des marqueurs effaçables à sec pour des révisions faciles. Mais pas seulement sur votre ordinateur. Affichez-le là où tout le monde peut le voir.

Et adaptez-le pour les jeunes enfants, en ajoutant peut-être des icônes de type emoji pour ceux qui ne savent ni lire ni écrire. Ou faites des copies et demandez aux enfants de marquer les choses, de mettre des autocollants sur le côté ou de les rayer pendant qu’ils les complètent tout au long de la journée.

Ou ne planifiez pas

Cependant, il y a un argument contre cette réflexion sur le calendrier. Celui qui embrasse la liberté soudaine que les gouvernements exigent et que les experts en santé recommandent fortement.

Voici une opportunité de repenser ce que pourrait être notre vie quotidienne en l’absence de cours de musique et de sport après l’école, sans rendez-vous de jeu ou pour aller au restaurant et au cinéma.

Cela laisse encore de nombreuses activités disponibles.

Marchez dehors (avec un chien si vous en avez un). Faites un fort. Jouez à un jeu de société. Faites du vélo. Parlez à un ami sur FaceTime. Écrivez une lettre à quelqu’un. Montez une tente. Cuisine. J’ai un nombre croissant d’idées sur ce que j’appelle la liste «Je m’ennuie» pour me rappeler où chercher si l’une de mes filles prononce le mot A.

“Nous savons que les enfants d’aujourd’hui sont plus anxieux que jamais, et nous savons qu’au moins une partie de la raison est qu’ils n’ont pas assez de temps d’arrêt”, a déclaré Elissa Strauss, un contributeur parent pour CNN.

“Je suis en faveur d’une certaine structure pendant cette période, à la fois pour la santé mentale des enfants et pour les parents, mais je pense que nous devrions l’équilibrer avec de bons vieux jours jouer autour de la maison.”

Tant que vous nettoyez après! Mais oui, nous devrions essayer d’encourager la joie en ce moment. Et il y a un type d’apprentissage qui vient du temps créatif et non structuré. Cette fois, c’est l’occasion d’embrasser caprices, projets et passions. Vous n’avez pas besoin de les mettre sur un calendrier rigide ou d’avoir un agenda.

“Que se passe-t-il lorsque les enfants ont la possibilité de faire ce qu’ils veulent, et c’est important, zéro attente concernant le résultat?” Demanda Strauss. “Et comment pouvons-nous les soutenir avec ça?”

Donc, si vous êtes prêt à planifier des journées à la maison, pourquoi ne pas essayer de les planifier de telle manière qu’ils ne se sentent pas programmés? Le meilleur mot est probablement «structuré».

À mi-chemin sur le chemin bouddhiste

Nous sommes dans les jours à un chiffre de l’accouchement de notre famille, alors prenez ce conseil avec soin, mais ce qui a plus ou moins fonctionné pour nous, c’est un ordre quotidien des événements. Le calendrier répond à la question “quelle est la prochaine?” mais il n’affecte pas de délais et il a de nombreuses options intégrées.

L’objectif est de nous donner un modèle et une routine qui transmettent que le monde n’est pas complètement à l’envers. Mais ce n’est pas non plus si rigide que nous ne pouvons pas improviser et évoluer.

On commence par “bien dormir”. C’est pour les enfants. Le sommeil est vital pour la santé mentale et physique, et si vous vous levez tard ou que vous vous couchez tôt, plus vous dormez, mieux c’est. C’est également vrai pour ma femme et moi, mais nous avons aussi du travail, s’ils dorment, cela signifie un temps productif ininterrompu. Ma femme et moi avons décidé de continuer notre routine matinale de méditation ensemble, qui fait partie de notre boîte à outils mentale.

Après le petit déjeuner, c’est «l’école», les devoirs des enseignants pour notre lycéen (et pas d’utilisation du téléphone), des feuilles de calcul mathématiques et beaucoup de lecture pour la deuxième niveleuse. Ma femme et moi continuons de travailler.

Le travail scolaire dure généralement environ deux heures et est suivi d’une éducation physique ou d’une récréation. Les enfants emmènent leur planche à roulettes et planche à roulettes au parc, promènent le chien ou avec ma femme font une routine d’exercice. Je travaille toujours avec l’objectif de faire une carrière d’une demi-heure qui favorise la santé mentale à un moment donné.

Après le déjeuner, c’est du temps libre pour eux. Il y a beaucoup d’options ici: faire semblant de jouer, lire, écrire, décorer la salle, Legos (deux jeux difficiles sont en route), pâtisserie, jeu de croquet, jeux de société (“Peut-on jouer au monopole?” Avons-nous le temps? »), Forts, promenades et temps d’écran.

Auteur de livres pour enfants et trésor national, Mo Willems organise chaque après-midi un “doodle” pour les enfants du monde. Nous l’incluons donc rapidement dans notre calendrier.

Donc, 17 h 30, la journée est terminée pour tout le monde sauf moi, mais je fais une pause et je rejoins le reste de la famille dans la cour avant, visitant les voisins à une distance de sécurité de près de deux mètres. Nous apportons la boisson que nous choisissons, des chaises de jardin et des animaux. C’est une sortie incroyable pour sortir et se connecter avec des gens autres que ceux avec lesquels vous avez essayé de vous entendre toute la journée.

Nous dînons ensemble – évidemment, mais il y a aussi quelque chose que je suis reconnaissant que nous pouvons faire maintenant – parfois avec un jeu de société ou une émission de télévision ou tout simplement en parlant. L’heure du coucher a été reportée pour plus tard, mais nous parvenons toujours à leur lire la plupart des nuits.

Notre routine et nos règles sont un travail en cours. Lors de cette première réunion de famille après la clôture, nous avons convenu de nous réunir au moins une fois par semaine et de voir comment nous nous débrouillons.

Nous prêtons attention à ce que nous ressentons chaque jour, à la façon dont nous nous entendons et à ce que nous faisons.

Cette attention attentive a deux avantages. Premièrement, nous pouvons ajuster notre calendrier au besoin pour tenir compte des semaines (mois?) À venir. Mais, deuxièmement, nous pouvons faire attention à ce que l’on ressent d’être moins programmé et libre de déterminer nos jours.

Ainsi, lorsque notre long cauchemar national prend fin et que la vie normale reprend, ce que nous avons appris peut façonner une vie qui a un peu plus d’espace pour respirer qu’auparavant.

David G. Allan est le directeur éditorial de CNN Travel, Style, Science and Wellness. Il écrit également “The Wisdom Project” sur l’application de la philosophie à notre vie quotidienne. Vous pouvez vous inscrire ici.

