Crise de coronavirus | Astuces pour mieux dormir pendant l’accouchement

Le confinement est lourd pour tout le monde et celui qui dit le contraire ne dit pas la vérité. Cependant, il doit être clair que nous devons le faire, il est de la responsabilité delutter ensemble contre ce viruset nous n’y parviendrons que si chacun reste à la maison et ne sort à l’extérieur que pour l’essentiel et en très peu d’occasions.

Ainsi, l’une des principales conséquences de l’emprisonnement pour beaucoup d’entre nous est le sommeil.Nous ne dormons plus de la traction,Nous nous réveillons beaucoup plus de fois que d’habitude, en même temps que nous ne sommes pas capables de dormir les 7 à 8 heures où nous nous reposons habituellement normalement.

Pas besoin de s’inquiéter. C’est temporaire et nous en sortirons. Donc, lorsque nous nous y attendons le moins, notre rêve reviendra à ce qu’il était auparavant. Le stress que nous portons sur le dos avec cette situation peut également nous affecter lorsques’endormir et maintenir une bonne nuit de sommeil.

Ainsi, pour faire face à ces jours de confinement et pouvoir mieux se reposer que nous, le membre du comité scientifique de la Société espagnole du sommeil (SES), le Dr Milagros Merino, propose une série de conseils pour un meilleur sommeil pendant cette quarantaine .

Tout d’abord, et dans un entretien avec Infosalus, l’expert en troubles du sommeil rappelle à quel point les personnes qui préparent un «travail» d’opposition, pour qui établir une série de routines est très importante.“Vous n’avez pas à rester en pyjama toute la journée, vous devez changer de vêtements, comme si nous sortions. Il faut essayer de se lever et de se coucher tous les jours à la même heure », défend l’expert.

L’objectif de ces routines, selon l’expert de l’unité des troubles neurologiques de l’hôpital universitaire La Paz de Madrid, est de différencier le jour de la nuit, d’enseigner au cerveau que la nuit et le jour ne sont pas les mêmes, et lorsque le nuit celui-ci peut se détendre.

De même, legarder autant d’activités sociales que possiblependant la journée, comme nous le faisions dans une période de non-confinement, ainsi que de nous exposer au soleil autant que possible, ou de garder les mêmes heures de repas.

Une autre façon de différencier les activités de jour et de nuit, selon Merino, consiste à faire de l’activité physique et de l’exercice à la maison: “Quiconque court tous les jours est difficile de faire quelque chose d’équivalent, bien que nous puissions faire des exercices qu’il y a sur Internet ou des cassettes vidéo que nous avons chez nous il y a mille ans, ainsi que des danses », souligne-t-il.

Le matin, estime-t-il, nous devons entreprendre plus d’activité, c’est plus dynamique, alors que dans la seconde moitié de l’après-midi nous ralentissons, nous pouvons mettre des vêtements plus confortables pour la journée, et nous diminuons l’intensité des lumières l’environnement, et éviter l’utilisation d’ordinateurs. Cela aidera à dormir. “

Le danger: une sensation de décalage horaire

Donc, avec tout, le spécialiste de l’unité des troubles du sommeil de l’hôpital La Paz de Madrid soutient que si nous ne sommes pas très réguliers de nos jours, nous pouvons finir par souffrirune perturbation totale et avec elle une sensation de “décalage horaire”sauvage et très difficile à inverser. “

“Si nous nous couchons plus tard, nous mangeons quand nous avons l’appétit, et nous sommes en pyjama toute la journée, ce qui est connu comme une chronodisruption a lieu et le cerveau ne comprend pas quand il fait nuit et quand il fait jour”, explique l’expert de la Société espagnole du rêve.

Avec tout cela, et en résumé, le spécialiste des troubles du sommeil s’assure que si nous sommes plus stricts ces jours-ci avec cette série de conseils, nous parviendrons à un meilleur sommeil:“Il est essentiel d’être plus strict de nos joursétablir les routines quotidiennes, les horaires, l’hygiène; se lever, manger, dîner et se coucher en même temps; effectuer une certaine activité, faire de l’exercice, pas très intense si vous voulez, et toujours avant 6 heures de l’après-midi; s’il le peut, il doit nous donner du soleil, et surtout le matin, en plus d’éviter l’exposition à beaucoup de lumière l’après-midi et le soir, y compris les lumières sur les écrans; à part éviter le café, le chocolat ou le thé en fin de journée. “

Si nous ne pouvons pas dormir, le membre du comité scientifique de la Société espagnole du sommeil (SES) conseillesortir du lit après 15 minutes et commencer une activité relaxante, comme lire dans un livre avec une lumière tamisée, mais pas un livre électronique dont la lumière de l’écran est nuisible en ce sens, mais un livre papier, et au moment où nous dormons, retournons au lit.

Il faut voir ces jours comme une opportunité de bien le faire, de pratiquer l’hygiène dans nos coutumes si elles ne sont pas très régulières au quotidien, explique le Dr Merino.

“Les gens qui ont été confinés pendant longtemps, comme Ortega Lara, qui a été kidnappé par ETA dans un refuge pendant 532 jours, ont toujours dit qu’ils le maintenaient psychologiquement stable en s’exerçant à certains moments pour fixer des heures d’activité, par rapport aux autres plus détendu », ajoute l’expert sur les troubles du sommeil.

Dormir chez les enfants et les personnes âgées

Enfin, le Dr Merinoattire l’attention sur le sommeil des enfants et des personnes âgéespendant ces jours d’enfermement, puisqu’il s’agit de deux groupes très sensibles au changement. “Il y a eu un changement de style brutal. Pour cette raison, avec les enfants, vous devez profiter de cet exercice avec eux, jouer avec eux, en suivant certains horaires et certains régimes alimentaires. Bien sûr, vous devez également tenir compte du fait qu’ils Les adolescents sont collés au mobile toute la journée et, normalement, ils doivent être plus drastiques, bien qu’en ces jours de quarantaine, il est pratique de supprimer ce stress et de leur permettre de maintenir leurs relations sociales “, dit-il.

Dans le cas des personnes âgées, surtout qu’elles évitent l’éclairage tout au long de la journée et le tamisent en fin d’après-midi. Qu’ils marchent est important, ou qu’ils bougent les bras, en plus d’éviter les longues siestes, au maximum une demi-heure, comme conseillé.

