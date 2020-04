Crise des coronavirus | Duque: “Il est possible que l’Espagne trouve le premier vaccin utile”

Le ministre des sciences et de l’innovation,Pedro Duque, a souligné qu’il est toujours possible que les laboratoires espagnols trouventpremier vaccin utileface à la pandémie de coronavirus et croit qu’un laboratoire de la SCCI a déjà un candidat ou l’aura la semaine prochaine.

De plus, il a expliqué qu’il avait effectué une visite au Centre national de biotechnologie (CNB) du CSIC et qu’il “lui semblait” qu’un des laboratoires, leMariano Esteban et Juan García Arraiz, vous avez déjà un candidat vaccin ou l’aurez la semaine prochaine. “Il m’a semblé, bien qu’ils soient très prudents, que nous aurions déjà un candidat vaccin là-bas, sinon nous l’aurons la semaine prochaine.”

Cela a été révélé lors d’une conférence télématique avec la ministre de l’Éducation, Isabel Celaá. Duque a cependant rappelé qu’il existe déjà trois vaccins de phase 1 dans le monde, bien qu’il ait insisté sur le fait qu’il leur semble que les Espagnols iront mieux.“Nous avons encore une chance”,Il a souligné tout en ajoutant que l’Espagne “est toujours dans la course” pour trouver le vaccin.

En tout cas, il a précisé qu’ils ne pensaient pas qu’il soit possible d’obtenir un vaccin fiable et qu’il puisse être administré aux patients jusqu’à l’année prochaine. Et cette même période s’applique pour obtenir des médicaments spécifiques contre Covid-19.

“La science espagnole progresse à un très bon rythme et cherche à aider le plus rapidement possible”, a souligné le ministre qui a également reconnu qu’à l’avenir, nous devrons travailler pour être mieux préparés en termes d’innovation technologique. “Le pays qui a la science est beaucoup mieux préparé”, a-t-il ajouté.

