Crise et rêves reportés, les effets du COVID-19 en Afrique | Réseaux sociaux sportifs

Avec seulement 16 200 cas confirmés et moins de 900 décès sur un continent avec 55 États souverains et plus de 1,3 milliard d’habitants (moins de 15% de la population mondiale), le degré de pénétration de la pandémie COVID-19 en Afrique c’est plus qu’un mystère.

Leurs chiffres sont infiniment inférieurs à ceux de la France, de l’Italie ou de l’Espagne, les pays les plus durement touchés d’Europe, et presque ridicules par rapport aux États-Unis ou à la Chine.

Cependant, l’impact qu’il a eu sur la vie et en particulier sur l’industrie précaire du football africain a été le même que sur la grande entreprise mondiale qu’est devenu le football.

Championnats continentaux et ligues nationales suspendues, joueurs confinés, fans privés d’émotions, stades, prairies, courts de fortune et cours vides, stars renversées dans les actions de solidarité et clubs embourbés dans la dette et les pièges financiers qui l’ont forcé à prendre des décisions similaires à n’importe quelle entreprise: réduction des salaires et licenciements.

Telle est la décision prise par TP Mazembe, le champion congolais et l’une des équipes ayant le meilleur record continental: harcelé par le manque de revenus, il a réduit le salaire de ses stars, licencié une partie du staff et envoyé à partie à la maison du personnel d’entraîneurs et d’autres employés du club.

Dans la même position se trouvent les Égyptiens d’Al Ahly, le club le plus titré du continent africain, leader tout puissant et historique de la ligue égyptienne et une équipe de référence pour la plupart des stars arabes.

Cette même semaine, une réduction des émoluments a commencé à négocier avec le staff, comme l’ont déjà fait les deux autres équipes qui l’ont suivi de loin dans le classement: Arab Constractors et FC Piramys.

“Il y a une grande incertitude en ce moment. La crise va être énorme, c’est la fin pour de nombreux joueurs”, explique Amadou, un ancien joueur dédié à la recherche de jeunes stars dans les pays du Sahel, à Efe, qui essaie plus tard d’envoyer des équipes du L’Afrique du Nord, avec une plus grande visibilité et un muscle financier.

INDUSTRIE PRECAIRE

Avec un football quasi amateur, des bas salaires et des contrats précaires, la fermeture des stades est un drame majeur: Amadou met le cas de la Tunisie, l’un des pays exportateurs de joueurs, principalement aux ligues arabes émergentes.

Il y a quelques semaines, environ 180 footballeurs et entraîneurs tunisiens inscrits dans des clubs saoudiens ont lancé un appel désespéré à la fédération de leur pays pour les secourir et les aider à rentrer chez eux après la suspension de la ligue et le refus des équipes. donner une réponse satisfaisante.

“Le problème est de savoir combien de temps cela peut durer”, explique Jean Gilbert Kanyenkore, entraîneur du Vital’O FC de la ligue au Burundi, l’un des derniers à fermer les portes.

Comme en Europe, le retour à l’entraînement et aux compétitions est une mystérieuse victime de la lutte entre les intérêts économiques de l’industrie du football – qui déplace annuellement des milliards d’euros en droits et transferts télévisuels – et les gouvernements concernés pour une crise qui pointe vers la ligne d’un système néo-capitaliste insoutenable.

À l’heure actuelle, la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), qui cette année devait se tenir pour la première fois en juin pour s’adapter aux ligues européennes et ne pas entrer en collision avec les intérêts des clubs, qui se sont retrouvés sans leurs stars africaines pendant un mois pour mi-saison, il a été reporté et replacé au mois de janvier, mais à partir de 2021.

La résolution de la Coupe des Champions Club est également en suspens, même si dans ce cas elle ne peut guère changer le calendrier puisque la phase décisive a lieu à partir de septembre, comme les qualifications pour la Coupe du monde 2022. Une situation qui laisse des milliers de joueurs dans l’air, plongés dans l’incertitude et la précarité.

“Je pense que l’attente, comme il est vrai, est que lorsque le football reviendra, ce sera le football de club qui arrivera immédiatement”, a déclaré l’Irlandais Johnny McKinstry, entraîneur de l’Ouganda, qui est confiant dans le professionnalisme des joueurs et des joueurs. clubs lorsqu’il s’agit de maintenir le ton physique pour le retour à la compétition.

“Nous sommes vraiment là comme support supplémentaire pour voir s’il y a autre chose que nous pouvons faire avec les joueurs. Nous essayons de les contacter tous au moins une fois par semaine pour essayer de voir comment sont leurs propres programmes et la situation dans leur propre pays.” “, a noté il y a quelques jours dans une interview à la BBC.

RÊVES Ajournés

D’autres n’ont pas autant de chance, et il faut trouver d’autres moyens pour que l’envie de sauter en Europe ne devienne pas un rêve brisé par la pandémie.

C’est le cas de Sam, un jeune international camerounais, piégé en Tunisie, où il s’entraîne depuis des mois pour tenter de se présenter cette année aux tests d’un club de LaLiga Santander.

Mineur et inscrit dans une équipe de la deuxième division tunisienne, il a dû changer de parc où il s’entraînait quotidiennement au nord de la capitale tunisienne pour un petit garage.

“J’essaie de rester en forme autant que je peux, même si ce n’est pas facile. Mais ce n’est pas facile de devenir un professionnel en Afrique”, explique-t-il à Efe en jonglant avec une balle de tennis et en sculptant son corps avec un latéral rapide et rocheux avec quelques barres et poids de fortune.

“En Afrique, le football est plus qu’une passion, c’est un mode de vie. L’une des rares activités de loisir que les gens partagent au quotidien et surtout un rêve au milieu de la pauvreté”, argumente Cissé, ancien joueur professionnel sénégalais.

“Les garçons vont tous les jours dans n’importe quel endroit où il y a un ballon pour s’amuser et sortir de leur vie. Ou ils se placent autour d’une télévision ou d’un écran dans un magasin avec des consoles pour jouer. Ils attendent ce moment car très peu peuvent en profiter de football à la maison ou de rejoindre un club. Et en Afrique, si vous ne pouvez pas jouer au football, discuter du football ou rêver du ballon, il y a un peu moins de joie “, conclut-il.

Javier Martin