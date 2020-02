Cristina Cabaña, argent, et Sarai Padilla, bronze, à l’Openivelos Open | Sports pratiques

Cristina Cabaña et Sarai Padilla les médailles d’argent et de bronze ont été suspendues ce dimanche, respectivement et dans la catégorie -63 kilos, à l’Open de Judo de Ontivelos (Portugal)

Extremadura Cabaña, exempte au premier tour, a battu la Russe Aigul Bagautdinova au premier combat et Emilia Kanerva de Finlande. En demi-finale, il a également battu les Espagnols Vlada Kopnyayeva, mais dans la lutte pour l’or, il a cédé la place aux Français Manon Deketer.

Pendant ce temps, Sarai Padilla de Madrid a fait ses débuts avec la victoire sur la polonaise Agata Zacheja, mais au tour suivant, elle est tombée devant la championne de dessert Deketer. Dans la pièce, il a dépassé Isabel Puche et Vlada Kopnyayeva, dans un double duel espagnol, pour remporter le bronze.

Autres catégories

Dans la catégorie des -48 kilos, ils n’ont pas pu progresser Carla Montáñez, Natalia Herrero, Cintia García, Eva Pérez et Mireia Lapuerta, qui est resté aux portes du bronze en s’inclinant en playoffs avec la Française Melodie Vaugarny.

Ils ne pouvaient pas non plus se battre pour les médailles en -52k. Lucía Muñoz, Almudena Gómez et Marta Aussi.

Carla Usabart il a atteint le troisième tour à -57 kilos, dans le premier, il a remporté le portugais Mariana Esteves et dans le second, il a battu les Espagnols aussi Izaskun Ballesteros, mais pendant le jeu, il n’a pas progressé contre le Néerlandais Shannon Van de Meeberg.

En -70 kilos Sara Rodríguez, Montserrat Pardo et Begoña Sotillo ils n’ont pas passé le deuxième tour, alors que dans la catégorie -78 kg ils sont tombés au premier Lidia Yarza et Lucía Pérez.

En ce qui concerne +78 kg Patricia Ferrer perdu lors du premier combat avec les Néerlandais Marit Kamps, dans une catégorie dans laquelle le Brésilien Beatriz Souza a remporté la médaille d’or.

