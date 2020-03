Cristofer Clemente, 34 ans, est double double dans le monde du trail (2017 et 2018), une spécialité qu’il a commencé à pratiquer au cours de la dernière décennie et qui est actuellement l’une des meilleures références.

Avant qu’il n’accorde pas beaucoup d’attention au sport et vienne peser 91 kilos jusqu’au jour, pour la santé et la recommandation des médecins et de la famille, il enfile des chaussures et découvre les courses de montagne.