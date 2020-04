Croisières avec patients à l’approche du port de Floride – . Miami (51)

Deux croisières de la compagnie Holland America, avec 2500 passagers à bord, arriveront ce jeudi près de la côte de Port Everglades à Fort Lauderdale.

A bord se trouvent 4 morts, 9 infectés par COVID-19 et 200 autres personnes présentant des symptômes pseudo-grippaux. Tous continuent dans les limbes, car ils n’ont pas encore la permission de débarquer.

Zaandam, l’un des deux navires, transporte les corps de 4 personnes décédées à bord après avoir contracté le coronavirus.

Dans un communiqué, la compagnie Holland América indique à propos des passagers présentant des symptômes importants, qu’ils ont contacté un centre de santé de Broward afin que, s’ils peuvent débarquer, ils reçoivent un traitement.

Dans le communiqué, ils appellent également à la compassion des autorités – et à la considération du président Trump face à cette crise humanitaire.

Les croisières Zaandam et Rotterdam approchent du port des Everglades ce jeudi

Il y a quelques jours, la Garde côtière des États-Unis a ordonné à toutes les croisières de leur demander de rester en mer où elles pourraient être détenues “indéfiniment” pendant la pandémie de coronavirus et d’être prêtes à envoyer des passagers gravement malades. vers les pays d’immatriculation des navires.

Pour la plupart des croisières dans le sud de la Floride, cela signifie les Bahamas, où les gens se remettent encore des ouragans de l’an dernier.

Les règles, qui s’appliquent à tout navire transportant plus de 50 personnes, ont été publiées dans un bulletin de sécurité du 29 mars signé par le contre-amiral Coast Guard E.C. Jones, dont le district comprend la Floride, la Géorgie, la Caroline du Sud et Porto Rico, a noté l’AP.

La mesure prise par la garde côtière ordonne à tous les navires battant pavillon étranger de naviguer dans le septième district, qui comprend les ports de Floride, pour accroître leurs capacités médicales à bord et éviter de transférer des malades vers des hôpitaux à terre.

Une annonce qui exacerbe le drame de centaines de passagers et membres d’équipage du navire de croisière Zaandam et de son navire jumeau, Rotterdam, de la compagnie Holand America, naviguant dans les eaux des Caraïbes à destination de Port Everglades.

“Nous sommes une population de 800 passagers asymptomatiques, c’est-à-dire que nous n’avons enregistré aucun type de maladie pour l’instant, cela ne signifie pas que dans n’importe quelle cabine il y a quelqu’un avec de la fièvre que nous ne connaissons pas. Mais la population malade est sur le navire Zaandam qui est celui qui a un besoin urgent de pouvoir se rendre dans un port pour ravitailler et soigner les personnes malades “, explique Juan Federico Henning, un passager de Rotterdam.

Les autorités fédérales, étatiques et locales ont négocié si deux croisières Holland America bloquées au large des côtes du Panama avec des passagers malades ou morts pourraient accoster à Port Everglades cette semaine. Plus de 300 citoyens américains sont sur les deux navires.

Le Zaandam, qui a mis les voiles au début du mois de mars pour un voyage en Amérique du Sud, transporte les passagers et l’équipage malades, tandis que les passagers sans symptômes ont été transférés sur un navire jumeau, Rotterdam, envoyé dans la région pour aider.

Les deux navires ont franchi le canal de Panama et naviguent vers la Floride. Deux des quatre décès à Zaandam ont été attribués au COVID-19 et neuf personnes ont été testées positives pour le nouveau coronavirus, a indiqué la société.

Plus de deux douzaines de croisières sont alignées à Port Miami et Port Everglades ou attendent en haute mer, a rapporté le Miami Herald. La plupart n’ont qu’un équipage à bord, mais plusieurs transportent encore des passagers et se dirigent vers les ports du sud de la Floride. Le carnaval a informé mardi la SEC qu’elle comptait encore plus de 6 000 passagers en mer.

