Cruise Line a enquêté pour des ventes présumées minimisant le coronavirus – . Miami (51)

MIAMI.- Le bureau du procureur de la Floride enquête sur la compagnie de croisière norvégienne pour l’utilisation présumée de tactiques de vente “potentiellement trompeuses et dangereuses” afin de minimiser la gravité de la nouvelle pandémie de coronavirus, a rapporté lundi le procureur Ashley Moody.

Avec des phrases comme “la seule chose à craindre pendant votre croisière est de savoir si vous avez suffisamment d’écran solaire” ou “le coronavirus ne peut survivre qu’à des températures basses, faisant des Caraïbes un choix fantastique pour votre prochaine croisière”, la compagnie maritime aurait acheteurs trompés.

Ces tactiques ont été révélées par la fuite d’e-mails internes de la société basée à Miami via l’hebdomadaire Miami New Times.

Les messages reflètent que “les scripts de vente trompeurs auraient minimisé la gravité et la nature hautement contagieuse du nouveau coronavirus dans le but de suspendre les ventes de forfaits de croisière”, a déclaré le parquet dans un communiqué.

Les comtés de Miami-Dade, avec 278 infectés et Broward (263), dans le sud de la Floride, concentrent plus de la moitié des 1 227 cas de COVID-19 de l’État, dans lesquels au moins 18 personnes sont décédées, selon les chiffres Lundi 23 mars.

Le bureau du procureur a précisé que Norwegian Cruise Lines (NCL) avait fourni à son équipe de vente des “phrases inexactes pour répondre aux préoccupations des clients concernant COVID-19”.

Ces déclarations sont “manifestement fausses”, selon le Bureau du procureur si elles contrastent avec les informations des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et d’innombrables experts en santé

Il a déclaré que le CDC avertit sur son site Web que “le virus qui cause COVID-19 semble se propager facilement et durablement dans la communauté”.

Le CDC conseille également aux gens de «reporter tous les voyages de croisière dans le monde».

Les compagnies maritimes ont été directement affectées par les restrictions imposées par le gouvernement sur leurs routes en raison de la propagation rapide du nouveau coronavirus et des contagions qui se sont produites dans plusieurs de ces navires.

Moody a déclaré que ce sont des allégations “dérangeantes” contre la compagnie maritime “au milieu d’une crise de santé publique comme notre monde moderne n’a jamais connu.”

Il a noté que l’enquête, menée par la Division de la protection des consommateurs, est un “avertissement à quiconque cherche à induire les consommateurs en erreur en ces temps difficiles”.

Selon le bureau du procureur, NCL “coopère pleinement”.

Le bureau du procureur général a activé une ligne directe de prix en Floride pour les consommateurs afin de signaler les allégations d’augmentations illégales au cours de l’état d’urgence par COVID-19.

