L’attaquant équatorien Jonathan Borja a été annoncé ce vendredi comme le dernier renfort de la Croix Bleue Mexicaine pour le tournoi Clausura 2020, dans lequel l’équipe cherche à briser la séquence de plus de 22 ans sans titres de champion.

Cela a été annoncé par The Machine sur son Twitter officiel dans lequel il accueille l’attaquant qui vient du National Sports Club of Ecuador où il a disputé 23 matchs en 2019 et converti 11 buts.