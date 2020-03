Cruz Azul a battu Morelia vendredi 2-4 avec une paire de buts de l’Uruguayen Jonathan Rodríguez, pour passer à la tête du tournoi de football mexicain Clausura 2020, à la fin de dimanche le huitième jour.

Rodríguez, deux fois, et les Mexicains Elías Hernández et Orbelín Pineda convertis pour les Bleus, tandis que le Chilien Martín Rodríguez et Aldo Rocha escompté pour le Morelia.