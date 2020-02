“Cruz de Navajas”, le “son Mecano” mis en scène trente ans plus tard | Culture et divertissement

Mecano sont “los abba”, “los queen” castizos, “le groupe pop espagnol le plus important de tous les temps”, et donc ils dédient “Cruz de razors”, 35 chansons live soutenues par des vidéos sur écrans géants qui sont sera présenté à Valence, le 3 mars et, le 16 avril, à Madrid.

Ce n’est pas une comédie musicale car il n’y a pas de dramatisation entre les nombres, mais “un spectacle musical”, les chansons qui ont fait un mythe du groupe, retirées de la scène il y a près de 30 ans après avoir vendu 25 millions d’albums dans le monde, a-t-il dit. aujourd’hui son producteur, Gonzalo Pérez Pastor, le même que “Billy Elliot” ou Priscilla.