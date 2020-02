Cuba a obtenu jusqu’à mardi la participation de 13 athlètes, les plus récentes petites annonces, la pertisista Yarisley Silva et les lanceurs de Yaimé Pérez et Denia Caballero.

Sont également sur la liste les sauteurs de voyage Liadagmis Povea, Jordan Díaz et Cristian Nápoles, ainsi que Rose Mary Alamza, Zuriam Hechavarría au 400 mètres avec des clôtures et le sauteur en hauteur Luis Enrique Zayas.