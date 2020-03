Cuba compte 35 cas de coronavirus – . Miami (51)

LA HAVANE.- Cuba a ajouté 35 cas de COVID-19 ce dimanche, dix de plus qu’hier, et maintient près de 1000 personnes en isolement préventif, selon la dernière partie du ministère de la Santé publique (Minsap).

Parmi les dix nouveaux cas positifs de coronavirus du SRAS-CoV-2, il y a une femme de 94 ans et un bébé de 18 mois, le plus âgé et le plus jeune des 35 confirmés à ce jour dans le pays des Caraïbes.

La partie mise à jour du Minsap comprend aujourd’hui sept citoyens cubains liés à des personnes venues de l’étranger et trois touristes canadiens qui se sont rendus à La Havane depuis le Mexique et ont séjourné dans une maison de location privée.

Une Cubaine de 94 ans, résidente de la municipalité de la Plaza de la Revolución, à La Havane, est tombée malade suite à un contact avec sa fille qui présentait une affection respiratoire légère après son arrivée de Madrid, en Espagne, et est devenue la plus vieille personne infectée avec le coronavirus sur l’île.

De même, un nourrisson de 18 mois, résidant en Espagne, arrivé dans la municipalité de Guisa – de la province orientale de Granma – est maintenant le plus petit patient de Covid-19 à Cuba, et sa mère a également été diagnostiquée positive.

LES AUTRES NOUVEAUX CAS

Le rapport présenté par le chef du Département des maladies transmissibles de la Minsap, José Raúl de Armas, a révélé la contagion d’un Cubain de 23 ans, qui travaille comme artiste dans un hôtel du spa de Varadero, où il avait eu des contacts avec trois touristes Italiens.

En outre, les cas de trois autres Cubains – deux hommes et une femme – ont été ajoutés, l’un d’eux résidant dans la localité de Consolación del Sur de la province de Pinar del Río (ouest), qui présentait des symptômes le même jour de son arrivée de Cancun, au Mexique.

Un autre habitant qui a voyagé de Miami, aux États-Unis, vers la municipalité de La Sierpe, dans la province de Sancti Spíritus, est admis dans un hôpital (centre) de Villa Clara, tandis qu’une femme qui était isolée après avoir maintenu le contact avec un cas déjà confirmé dans la ville touristique de Trinidad est maintenant une patiente de Covid-19.

Le Minsap a indiqué que ces dix cas restent isolés et avec une évolution satisfaisante jusqu’à présent.

LES PATIENTS SONT DÉJÀ 35

Selon cette mise à jour de la situation du coronavirus à Cuba, sur les 35 patients diagnostiqués avec la maladie, 33 restent hospitalisés, et deux d’entre eux sont signalés dans un état critique et un grave – un italien et un canadien -, tandis que le reste du les patients présentent une évolution clinique stable.

Le seul qui est décédé en ce moment est un Italien de 61 ans qui a été l’un des trois premiers cas diagnostiqués dans le pays des Caraïbes, tous des touristes de ce pays européen.

Les autorités sanitaires cubaines signalent que 954 patients – 255 étrangers et 727 Cubains – sont actuellement admis dans des centres d’isolement et ceux qui sont autorisés à la surveillance clinique et épidémiologique.

Ils assurent qu’il n’y a jusqu’à présent aucun cas indigène dans le pays et que tous ceux signalés sont importés ou par le biais de contacts avec des personnes venues à Cuba en provenance d’autres pays.

Selon les données, plus de 30 773 personnes sont surveillées depuis l’hospitalisation à domicile, depuis les soins de santé primaires, et plus de trois millions des 11,2 millions d’habitants du pays des Caraïbes ont fait l’objet d’une enquête de maison en maison. officiers.

LES NOUVELLES MESURES

Vendredi dernier, le régime cubain a annoncé un nouvel ensemble de mesures pour faire face à la pandémie, l’une d’entre elles, la décision demandée de fermer ses frontières pendant un mois, qui prendra effet à partir de mardi 24 avril prochain et aura comme exception les Cubains et les les étrangers résidant sur l’île et les activités commerciales.

La semaine prochaine, une opération sera lancée pour évacuer quelque 60 000 touristes – dont 10 000 Canadiens, 5 000 Français et près de 2 000 Espagnols – qui pourront rentrer dans leur pays par avion, étant donné que les vols ne sont pas limités.

