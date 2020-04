Cuba ferme toutes ses frontières en opposant son veto aux vols commerciaux et aux bateaux – . Miami (51)

Le gouvernement cubain a annoncé la suspension des vols commerciaux et charters vers l’île et a demandé le retrait des navires étrangers de ses eaux territoriales pour stopper l’expansion du coronavirus, dont près de 200 cas ont été diagnostiqués dans le pays et six décès.

L’ambassade américaine à Cuba a alerté tous les “citoyens américains de l’île de prendre des dispositions immédiates pour quitter Cuba sur les vols commerciaux restants”. Le dernier vol vient de la compagnie aérienne American Airlines et est prévu à 12h55.

Le Premier ministre Manuel Marrero a annoncé que l’arrivée de vols en provenance de l’étranger constituait “un risque pour les Cubains”. La décision prend effet dans les 48 heures et intervient une semaine après que Cuba a partiellement fermé ses frontières, permettant uniquement aux résidents du pays d’entrer, qui devaient maintenir une quarantaine obligatoire de deux semaines à leur arrivée.

Cuba signale que le premier ressortissant national à mourir du coronavirus est décédé. L’homme aurait montré les premiers symptômes après un voyage en Espagne, d’où il serait revenu infecté.

Le dirigeant cubain a reconnu la réduction progressive des vols réguliers et charters ces derniers jours, ce qui a également entraîné une baisse continue du nombre de personnes arrivant dans le pays. Il est à noter que Marrero a déclaré qu ‘”il continuera à fournir un soutien aux équipages des navires avec des voyageurs malades ou à ceux dont les bateaux ont des problèmes techniques”.

Bien que les non-résidents ne puissent plus entrer à Cuba pendant une semaine, il y a encore 20 392 touristes sur l’île, dont 13 010 étrangers et 7 381 Cubains résidant dans d’autres pays. Ces derniers jours, les ambassades du pays des Caraïbes ont exhorté leurs ressortissants à quitter l’île dès que possible compte tenu de la possibilité que l’espace aérien soit finalement fermé et qu’ils ne puissent plus retourner dans leur lieu d’origine.

Les touristes qui restent à Cuba ne peuvent pas quitter leur hôtel ou leur logement privé.

Selon le gouvernement, l’île est dans une phase pré-épidémique en raison de la pandémie de coronavirus, des mesures y ont été prises telles que la fermeture des écoles, la restriction des activités dans les secteurs non essentiels ou la suspension d’événements publics, bien qu’elle n’ait pas encore été Il a décrété l’internement de la maison.

