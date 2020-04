Cuba paralyse les transports publics et ferme de grands magasins en raison d’un coronavirus

Cuba, avec 515 cas confirmés de nouveau coronavirus et 15 décès, va paralyser ses transports publics et fermer de grands magasins pour éviter la propagation de la pandémie, ont annoncé les autorités ce jeudi (04.09.2020).

“Nous faisons un arrêt total de tous les services de transports publics, étatiques et non étatiques, dans le pays” pour “contenir l’avancée de cette maladie”, a annoncé à la télévision publique, le ministre des Transports, Eduardo Rodríguez. Cela implique des bus et des taxis.

Cuba est entrée mardi dans la phase de transmission indigène limitée de l’épidémie et n’a mis en quarantaine que six quartiers du pays, mais ses autorités appellent constamment la population à l’isolement social pour éviter de nouvelles infections.

Le ministre de la Santé, José Portal, n’exclut pas que cette transmission prenne à un moment ou à un autre des proportions importantes. “Il s’agit d’un réel risque de contagion”, a-t-il déclaré, soulignant que l’objectif des mesures adoptées est de contenir l’avancée du COVID-19.

Pour sa part, la ministre du Commerce intérieur, Betsy Díaz, a annoncé vendredi la fermeture de “la vente dans les grands magasins” à travers le pays, afin “d’éviter les foules” qui favorisent la contagion.

58 nouveaux cas ont été confirmés sur 1 315 tests effectués, pour un total cumulé de 515 cas à #Cuba.

454 avec évolution clinique stable

8 patients gravement malades

8 patients dans un état grave

15 décédés

28 décharges

Cuba, qui a complètement fermé ses frontières le 1er avril, importe la plupart des aliments qu’il consomme et rencontre des problèmes d’approvisionnement, à la fois en raison de l’embargo commercial appliqué par les États-Unis et en raison du manque de liquidités et des retards dans son modèle économique de coupure soviétique. .

L’arrivée de produits alimentaires en forte demande sur les marchés, comme le poulet ou les articles d’hygiène, génère de grandes lignes sur l’île. Désormais, “l’approvisionnement ne sera maintenu que dans les petits établissements” ayant des nécessités de base, a prévenu Díaz.

