Cuisine économique de Ferrol: un euro d’aides municipales, une solidarité infinie | En vedette

Un pas en avant en période de demande maximale. La ceinture Ferrol Economic Kitchen a déjà dû être serrée à la limite lorsque la crise strictement économique d’il y a un peu plus d’une décennie a laissé des milliers de personnes sans alternatives. Sa salle à manger historique au cœur de la cité navale a rencontré ses propres barrières avec deux fois ses utilisateurs réguliers et une propriété au bord du débordement.

Sachant ce qu’il faut pour avancer sur les sables mouvants, l’organisme de bienfaisance emblématique a répondu aux intempéries qui, en un temps record, ont mis plus de la moitié du globe à l’épreuve. Le rebond de l’afflux était déjà perceptible dans les premiers jours de la pandémie de coronavirus, a déclaré son président, Efe Antonio Tostado. La dynamique a dû changer et sous le principe du zèle maximal hygiénique et sanitaire, ils ont provisoirement changé leurs services.

“Nous préparons environ 175 déjeuners et dîners, qui sont distribués sur la Plaza de España”, dit-il d’abord. Sa stratégie tourne désormais autour de cet espace névralgique, dans lequel la Mairie de Ferrol s’est serré la main. Le personnel de la protection civile et les pompiers municipaux récupèrent les menus prêts à l’emploi peu après midi et une grande tente est utilisée pour la distribution, qui est terminée vers une heure de l’après-midi à l’office de tourisme voisin.

La contribution de Ferrolana Economic Kitchen ne s’arrête pas là, qui s’efforce désormais de soutenir d’autres groupes qui agissent également pour les plus défavorisés. Ils paient “les près de 65 menus, également des déjeuners avec dîners, que notre traiteur emmène” au refuge pour sans-abri du quartier de Caranza, et au refuge temporaire que l’alerte sanitaire a conduit à permettre à la Casa del Mar de la ville. Ce sont, en somme, “240 déjeuners et 240 autres dîners au total”.

Et tout cela, dans la semaine où ils ont annoncé leur démission de la subvention municipale pour 2020. Ils recevraient 40 000 euros consignés dans les coffres de la mairie, mais ils ont demandé que cette réserve économique soit réduite au minimum; pour être précis, un euro. Habitués à cette solidarité émanant de particuliers ou d’entreprises, ils demandent que ce montant aille “à la gestion imminente de l’aide qui continue d’augmenter” dans un coin de la carte lésé par les débâcles industrielles successives.

Tostado dit que son “engagement est de continuer à augmenter autant que possible notre service de déjeuner et de dîner”. La prévision est définie: les besoins sociaux émergeront davantage dans les semaines à venir.

Sa dernière proposition pour le déjeuner, des pâtes aux légumes avec de la viande hachée et de la sauce tomate au pain, au yaourt et à l’eau minérale qui l’accompagne. Pour la nuit, offrez une salade de pois avec du riz, de la dinde en dés, du poivron, du maïs et de la vinaigrette; Pain, fruits et jus ajoutés.

En tant que lieu sensible, le personnel du North Third Marine Corps, basé dans le quartier Esteiro, va désinfecter l’extérieur de la cuisine économique depuis plusieurs jours, un bâtiment moderniste conçu par Rodolfo Ucha. L’entité a vu le jour à la fin du 19e siècle et dans les années 20 du 21e siècle, elle s’est engagée à la restituer, quel que soit l’orage.

Raul Salgado