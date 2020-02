Cuixart prévient le mouvement indépendantiste que les frustrations ne peuvent pas être générées | La politique

Le président de Culturalmnium Cultural, Jordi Cuixart, avertit le mouvement indépendantiste que “des frustrations ne peuvent pas être générées” qui “conduisent à une désorientation permanente”, et note que “tant que la générosité ne reviendra pas, il sera impossible d’avancer”.

Dans une lettre de la prison de Lledoners (Barcelone) aux membres de Culturalmnium Cultural, Cuixart fait ainsi référence à l’annonce des élections en Catalogne après la crise entre JxCat et ERC, et appelle à l’unité de l’indépendance et à sceller un large consensus.