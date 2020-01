Cullera demandera la déclaration de zone catastrophique après le passage de la tempête | La société

La ville de Cullera (Valence) demandera la déclaration de zone catastrophique au gouvernement espagnol en cas de dommages causés par la tempête de Gloria dans la municipalité, “la pire tempête maritime dont on se souvienne depuis des décennies”.

Comme indiqué par le Conseil municipal dans un communiqué, la ville tiendra une Plénière pour exhorter le Gouvernement à faire cette déclaration “pour articuler le plus rapidement possible toute l’assistance nécessaire, tant en termes d’indemnisation des particuliers, des habitations et des terrains privés, ainsi que réhabiliter les infrastructures “.