Cupra, l’unité de Seat la plus rentable, prévoit facturer 1 000 millions d’euros en 2021 | Moteur

Cupra, la marque sportive de Seat, a ouvert son propre siège social dans le complexe industriel de Martorell (Barcelone) et prévoit d’atteindre un chiffre d’affaires de 1 000 millions d’euros en 2021, soit 10% des ventes de Seat.

La marque a investi 5,3 millions d’euros dans la construction de son nouveau siège, qui a une superficie de 2400 mètres carrés et est situé à côté du siège social de Seat à Martorell, bien qu’il soit présenté comme un siège social “indépendant”.

La marque automobile a choisi son nouveau bureau, dans lequel environ 200 personnes travailleront, pour la présentation mondiale de la nouvelle famille Cupra León, dans ses versions street et circuit, qui seront fabriquées à l’usine Seat de Martorell.

La Cupra León est le modèle le plus sportif de Martorell et aura la version PHEV

La Cupra León est considérée comme la plus sportive qui quittera la ligne de production Martorell et est la première étape de la marque sous l’égide de Seat vers son électrification, car la Cupra León aura pour la première fois une version hybride rechargeable (PHEV ).

Cupra a présenté ce jeudi le nouveau véhicule dans un acte auquel ont participé des postes de direction de Seat et d’athlètes d’élite, parmi lesquels le médaillé olympique Saul Craviotto et le gardien de but du FC Barcelone Marc-André ter Stegen.

La marque a également dévoilé la nouvelle version du Cupra e-Racer, un tourisme de course 100% électrique, et a confirmé sa participation au championnat de voitures électriques Pure ETCR, qui mettra en vedette des pilotes tels que Mattias Ekström et l’Espagnol Jordi Gené.

Cupra Formentor sera à Genève

Avec le lancement de la nouvelle famille Cupra León et la première de son nouveau siège social, Cupra a lancé une ambitieuse offensive internationale de produits pour compléter sa gamme, actuellement composée de la Cupra Ateca et de la Lion Cupra.

Le PDG de Cupra et vice-président exécutif commercial de Seat, Wayne GriffithsIl a expliqué que le modèle de la série Cupra Formentor, le deuxième lancement majeur prévu pour cette 2020, sera dévoilé au Salon de Genève (Suisse).

Cupra León et Cupra Formentor, qui seront assemblés à l’usine Seat de Martorell, seront lancés au cours du dernier trimestre de l’année et la deuxième partie de l’année respectivement, selon les prévisions de la marque sportive Seat.

Cupra croît à un meilleur rythme que prévu

Comme Griffiths l’a déclaré, cette offensive survient à un moment où Cupra, avec 40000 unités vendu depuis sa fondation, “croît à un meilleur rythme que prévu”, ce qui pour le manager montre “le grand potentiel” de Cupra sur le marché du sport.

Et c’est qu’au cours de l’année 2019, les ventes de Cupra ont augmenté de 71,8% par rapport à l’année précédente avec un record de 24700 unités dans le monde, dont 14300 correspondaient au modèle Leon Cupra et les 10400 voitures restantes au modèle. Ateca Cupra.

Allemagne il a consolidé comme marché de la marque principale, avec 10 000 ventes l’an dernier, suivies du Royaume-Uni, de l’Espagne, de la Suisse, de la France et de l’Autriche, bien que Griffiths ait également mis en avant le Mexique, où un modèle Leon sur trois vendu par Seat est Cupra.

Cupra est l’unité commerciale la plus rentable de Seat

Actuellement, le 15% des modèles Ateca de Seat vendues dans le monde correspondent à la marque Cupra, ainsi qu’aux 10% des modèles de Lion, qui, selon les mots de Wayne Griffiths, “positionne Cupra comme la clé pour élever le centre de gravité de Seat”.

Le président par intérim de Seat, Carsten Isensee, a assuré que Cupra était devenue “l’unité commerciale la plus rentable de Seat” et a souligné que son établissement en tant que marque indépendante en 2018 “n’aurait pas pu mieux fonctionner”.

Dans ce scénario et avec le lancement de Cupra León et Cupra Formentor, la marque sportive de Seat prévoit d’atteindre un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros en 2021, après avoir complété sa gamme de véhicules et lancé les nouveaux modèles sur le marché.