La firme Custo Dalmau et Bimba & Lola ont respectivement obtenu le prix national d’honneur de l’industrie de la mode dans les catégories Design de mode et Grande entreprise 2020, décerné par le ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme.

Le jury des prix, présidé par le secrétaire général de l’industrie et des PME, Raul Blanco, vise à reconnaître le travail des professionnels et des entreprises “qui s’efforcent d’atteindre l’excellence en affaires”, selon un communiqué.