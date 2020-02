Cybervolontaires, l’Internet humain pour changer le monde | La société

La technologie peut-elle changer le monde? La Cyber ​​Volunteers Foundation sait que oui, et depuis 2001, elle a formé des milliers de personnes à la technologie, un outil puissant qui aide à égaliser les chances au quotidien avec l’aide d’un large réseau de bénévoles qui ont fait de ce projet pionnier Dans le monde soit une réalité.

Les Cibers, en tant que bénévoles aiment être appelés, cherchent à éliminer les écarts sociaux héréditaires dans l’éducation, l’emploi et les opportunités et savent que l’innovation et le monde numérique sont un moyen sûr et puissant d’y parvenir. Par conséquent, sa mission est de le rendre possible grâce à la technologie.