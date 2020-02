D’Allah à Lénine: 50 ans de propagande soviétique sur les tapis et les tapisseries | Culture et divertissement

Des musulmans aux communistes. C’est le défi que les artistes azerbaïdjanais ont dû relever lors de la scène soviétique du pays gouverné par la propagande et dont les tapisseries, tapis et affiches créés depuis plus d’un demi-siècle sont exposés ce mercredi au Musée d’État de l’Est de Moscou. .

“Les personnes qui ont vécu l’arrivée de la révolution ont également vécu les époques précédentes et ont été éduquées dans les traditions musulmanes. Il y a eu une substitution des principales valeurs dans la tête des gens”, explique Maria Filátova, commissaire de l’exposition.