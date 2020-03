DANA met onze communautés en alerte contre la pluie, les tempêtes, la neige et les vagues | La société

Onze communautés autonomes du centre et du nord-est de la péninsule sont en alerte ce dimanche en raison des pluies intenses, des fortes tempêtes, des fortes chutes de neige et des phénomènes côtiers du fait de la dépression isolée à haut niveau (DANA) qui, à partir de cet après-midi et mardi prochain, affectera une grande partie du pays , selon le site Web de l’Agence météorologique d’État (Aemet).

Bien que pour ce lundi l’Aemet s’attende à ce que la tempête gagne en intensité, toutes les annonces prévues pour ce dimanche sont jaunes (risque).