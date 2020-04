Daniel Ortega fête un mois en quarantaine, étant le seul dirigeant absent dans la pandémie de Covid-19

Le dictateur Daniel Ortega a terminé 31 jours de non-comparution publique ce dimanche 12 mars, maintenant ainsi son indifférence face à la pandémie du nouveau coronavirus Covid-19 et ses effets sur les Nicaraguayens qui, en plus de la crise sanitaire, sont confrontés à l’exacerbation de la ralentissement économique seul, le régime n’adoptant pas de plan d’urgence.

Les politiciens de l’opposition et la société civile s’attendaient à ce qu’Ortega rompe son auto-isolement le dimanche de Pâques, à Pâques, ce qui ne s’est pas produit. Le silence a persisté sur les raisons pour lesquelles le dictateur ne montre pas son visage, tandis que son vice-président désigné, première dame et porte-parole, Rosario Murillo, a répété que “dans notre pays, tout est calme”.

Murillo n’apparaît pas non plus publiquement. Elle est détenue depuis un mois avec Ortega et sa famille à leur domicile dans le quartier d’El Carmen, à Managua, au nord-ouest de la ville. La vice-présidente poursuit à travers les médias de propagande officiels – contrôlés par ses enfants – rapportant les activités des institutions, répétant les rapports du ministère de la Santé (Minsa) sur le comportement du coronavirus dans le pays et lisant des messages bibliques.

L’explication de l’analyste et juriste, Eliseo Núñez, est que le régime se nourrit de silence sur la situation du dictateur pour des raisons politiques.

“J’insiste sur le fait que la stratégie consistant à cacher Ortega est de faire de lui un” Dieu “de la part de Murillo, qui n’est qu’un lecteur de la Bible, mais elle vend Ortega au peuple nicaraguayen en le comparant avec le buisson ardent, le tonnerre qui illumine la route étant une hérésie totale de Murillo, le malheur est qu’elle a encore des fans qui la suivent “, a expliqué Núñez.

La dernière apparition publique d’Ortega a eu lieu le 12 mars lorsqu’il a participé à une conférence virtuelle avec les autres dirigeants du Système d’intégration centraméricaine (SICA), où ils ont abordé la menace de la pandémie de Covid-19 dans la région. Depuis lors, il n’a plus été revu lors d’événements diplomatiques, partisans ou publics.

Il y a 31 jours, c’était la dernière fois que le dictateur Daniel Ortega était vu dans une activité publique, dans laquelle le représentant de l’OPS était. LA PRESSE / PRISE DE PRESIDENCE

La mort du député d’Ortega, Jacinto Suárez, qui serait l’un des amis les plus proches, n’a pas non plus forcé Ortega à abandonner son confinement.

Les Nicaraguayens ont réagi aux appels de l’opposition regroupée au sein de la Coalition nationale, de l’Église catholique et des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en pratiquant l’isolement social en restant à la maison, les entreprises ont encouragé le télétravail ou suspendu horaires de travail en accord avec les syndicats. Tout est auto-convoqué et contraire à la dictature d’Ortega y Murillo qui n’applique pas les protocoles suivis dans le reste du monde pour affronter le Covid-19.

Le Nicaragua est le seul pays en Amérique qui garde ses frontières ouvertes, les écoles et les institutions promeuvent des activités de fréquentation massive. Et les données sur la propagation du coronavirus ne sont pas crédibles car un comportement contraire à la tendance mondiale est signalé.

Jusqu’à présent, le ministère de la Santé (Minsa) signale neuf cas positifs, dont un est décédé, cinq se seraient rétablis et trois étaient actifs. Cependant, les cas suspects ont doublé au cours des dernières 24 heures car il y a dix personnes qui font le suivi, alors que ce dimanche il y en avait cinq.

Le politologue Félix Maradiaga a souligné Ortega en démontrant un “comportement égoïste”, car bien que ses périodes d’absence publique soient généralement longues, le fait qu’il le fasse dans le contexte de la crise sanitaire et économique “réitère qu’au Nicaragua il n’y a pas de gouvernement au le sens institutionnel du concept ».

“Ce qu’il y a, c’est une personne au pouvoir qui est en quarantaine depuis des années et qui ne s’intéresse qu’au bénéfice de la sienne et de ses proches”, a déclaré Maradiaga, membre du conseil politique de l’unité nationale bleue de l’opposition. et Blanco (UNAB).

L’opposition affirme que face au vide du pouvoir et à la négligence de la dictature pour faire face à la crise due à la pandémie, les efforts doivent être renforcés pour “favoriser la sortie du régime et se préparer à gouverner en proposant une transition démocratique”.

“La disparition d’Ortega pendant tant de jours, bien que cela fasse partie de son comportement habituel, avec ces scénarios de crise, nous montre que nous ne pouvons pas continuer au Nicaragua avec un système hyper-présidentiel car, dans tout État démocratique, l’absence du président depuis si longtemps et dans un contexte d’urgence, ils auraient déjà été interrogés à l’Assemblée législative “, a déclaré Maradiaga.

Des journaux du monde entier signalent l’absence du dictateur

L’absence prolongée d’Ortega dans la crise actuelle de la pandémie de Covid-19 a fait la une des médias internationaux tels que The New York Times, BBC Mundo, El País, France24, . en Español, La Voz de América, Infobae, entre autres. .

Rien ne rend Murillo ou un autre régime officiel expliquant l’absence du dictateur, pas même que l’opposition nicaraguayenne exige que Ortega soit déclaré incapable de continuer à gouverner en raison de la négligence et de l’incapacité à faire face à la crise sanitaire provoquée par Covid-19 et à la détérioration économique provoquée .

Il n’y a pas non plus de réaction aux critiques des responsables du gouvernement américain, des présidents d’El Salvador, du Costa Rica ou d’organisations comme Human Rights Watch et la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) qui, comme Les organisations nicaraguayennes ont critiqué le manque de mesures pour empêcher la propagation du coronavirus au Nicaragua parce que le régime continue d’organiser et de promouvoir des actes d’agglomération de personnes.

Ni la désinformation circulant sur les réseaux sociaux que le dictateur est malade ne donne à Ortega, Murillo ou un autre fonctionnaire du pouvoir le pouvoir de faire taire les rumeurs.

L’analyste Núñez a déclaré que même si pendant des semaines il y avait eu des rumeurs “à ce stade, je pense qu’il doit avoir un problème médical, et lui, à cause de ses supposés problèmes de santé chroniques, est terrifié, enfermé, il pense qu’il peut contracter le virus Covid-19”, a-t-il déclaré.

Bien qu’il n’ait pas été confirmé par Ortega, il existe des informations selon lesquelles le dictateur souffre de lupus depuis des années.

Núñez a déclaré que la stratégie du régime consistant à maintenir la spéculation sur l’état d’Ortega afin de “l’approuver” a échoué “car les citoyens” connaissent déjà son vrai visage criminel “, pour des crimes contre l’humanité commis par la police d’Ortega et des civils armés depuis le déclenchement des manifestations sociales qui ce 18 avril ont deux ans.

«Ses longues absences d’Ortega sont complétées par la répression, qui est une politique du régime d’imposer le film d’horreur. Écoutez Murillo dire (ces dernières semaines) qu’ils ont des centres cachés pour s’occuper des patients atteints de coronavirus, ce que vous imaginez, c’est qu’ils vous kidnapperont et ne vous donneront pas de traitement pour vous aider avec la maladie, mais ils vous laisseront abandonnés et vous feront disparaître sans donner d’explications » Souligna Núñez.

Jesús Tefel, du conseil politique de l’UNAB, a préféré ne pas oxygéner les spéculations sur la santé du dictateur, mais plutôt se concentrer sur le fait que “dans la pratique, il y a une absence de pouvoir, un vide et l’incapacité de l’État à faire face à une crise humanitaire aussi grave”. .

Tefel a déclaré que l’image d’Ortega du régime était usée. En tant que société, nous n’avons pas attendu que le régime nous dise quoi faire pour nous protéger de la pandémie, mais plutôt, l’utilisation de la technologie nous permet de suivre la crise des coronavirus, de suivre les recommandations de l’OMS et des autres gouvernements qui s’y intéressent. sa population ».